Abu-Dzabiban rendezik az Euroliga négyes döntőjét jövőre és 2029-ben is

2026.10.27. 17:45
2025-ben a Fenerbahce nyerte meg az Euroligát Abu Dzabiban (Fotó: Getty Images)
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Abu-Dzabiban rendezik a férfi kosárlabda Euroliga négyes döntőjét jövőre és 2029-ben is.

A liga honlapja emlékeztetett, hogy az esemény visszatér az Etihad Arénába, amely már a 2025-ös tornának is otthont adott. Akkor a döntőben a török Fenerbahce 12 ezer néző előtt 81–70-re legyőzte a francia Monacót.

A közlemény kiemelte: a mostani idény elődöntőit május 28-án rendezik, míg a döntőre két nappal később kerül sor. Az előző kiíráshoz hasonlóan megrendezik a legjobb korosztályos csapatok (Adidas NextGen) fináléját is, ami ugyancsak a vasárnapi program része lesz.

Az Euroliga kiemelte, hogy a legutóbbi kiírásban mutatkozott be a sorozatban a Dubai Basketball – a 38 fordulós alapszakaszt követően egy helyezéssel maradt le a továbbjutásról –, és szereplése közel húszmillió érdeklődőt vonzott a Közel-Keleten, valamint Észak-Afrikában. A mostani évadban az emírségekbeli klub öt győzelemmel és két vereséggel a hatodik helyen áll a húszcsapatos mezőnyben.

Az Euroliga első alkalommal kiírt Szuperkupájának szintén az Etihad Aréna volt a házigazdája szeptember közepén, a fináléban a Real Madrid a görög Olympiakoszt (93–89), míg a bronzmeccsen a Fenerbahce a Dubai Basketballt (85–77) győzte le.

 

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