Nemzeti Sportrádió

Tenisz: két második hely Fehérváron

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2026.10.26. 19:14
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Tenisz Kálmán Luca Mihálka Anna World Tennis J200 utánpótlás utánpótlássport Székesfehérvár
Kálmán Luca egyéniben és Mihálka Annával párosban is döntőzött a Kiskút Teniszklubban rendezett World Tennis J200-as versenyen.

A székesfehérvári viadalon Kálmán Luca, az Alfa Tenisziskola játékosa a négy között 6:4 2:6 6:2-re legyőzte lengyel Oliwia Kadzielskát, majd a fináléban 6:2 7:5-re veszített lett Darina Matvejeva ellen.

Klubtársával, Mihálka Annával a párosban az elődöntőben hatalmas csatában nyert (6:7, 6:4 10-7) egy orosz, cseh kettős ellen. A fináléban egy szlovák duó jobbnak bizonyult (6:3 6:4) a magyar kettősnél.

(Kiemelt kép forrása: Hungarian Tennis)

Tenisz Kálmán Luca Mihálka Anna World Tennis J200 utánpótlás utánpótlássport Székesfehérvár
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