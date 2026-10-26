Tenisz: két második hely Fehérváron

A székesfehérvári viadalon Kálmán Luca, az Alfa Tenisziskola játékosa a négy között 6:4 2:6 6:2-re legyőzte lengyel Oliwia Kadzielskát, majd a fináléban 6:2 7:5-re veszített lett Darina Matvejeva ellen.

Klubtársával, Mihálka Annával a párosban az elődöntőben hatalmas csatában nyert (6:7, 6:4 10-7) egy orosz, cseh kettős ellen. A fináléban egy szlovák duó jobbnak bizonyult (6:3 6:4) a magyar kettősnél.

(Kiemelt kép forrása: Hungarian Tennis)