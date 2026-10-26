Vívás: meglepetésből nem volt hiány a junior párbajtőrözők válogatóján

A múlt hét végén az évadbeli utolsó, negyedik Magyar-kupa-fordulót, egyben hazai válogatóversenyt rendezték a korosztályos párbajtőrözők számáraa Gerevich Aladár Nemzeti Sportcsarnokban.

Az első napon a kadétoké volt a főszerep. A fiatalabb korosztály döntőiben Wentzel Edmond 15:10-re nyert Carré Noah ellen, míg Laskawy Lili 15:13-ra múlta felül Karner Bíborkát. A harmadik helyen Borbély Levente és Botzheim Ádám, valamint Bedő Luca és Somfai Eper végzett.

Aztán a kadétok az idősebbek között is kitettek magukért.

A saját korosztályában harmadik Borbély Levente a juniormezőnyben is remekelt: döntőbe jutott, melyben 15:14-re nyert Cohen Nataniel ellen. Borbély győzelme azért is meglepetés, mert a viadalt megelőzően a 36. helyen állt a hazai ranglistán. A két bronzérmes Apjok Balázs és Vörös Róbert lett. Érdekesség, hogy a ranglista első öt helyezettje közül egyedül Császár Zoltán került a legjobb nyolc közé.

„Amikor vereséggel kezdtem reggel, akkor

az adott erőt, hogy visszagondoltam az előző napi bronzérmemre.

A juniorversenyt el sem hiszem, még fel kell dolgoznom, ami történt. Köszönöm a munkát az edzőimnek, Lukács Gusztávnak és Budai Istvánnak” – mondta Borbély a hazai szövetségi portálnak.

Borbély Levente Forrás: MVSZ

A női mezőnyben Laskawy Lili a kadétok közötti győzelem után a junioroknál is döntőbe jutott. A fináléig vezető úton mások mellett a kétszeres kadétvilágbajnok Horváth Lottit is legyőzte. A végső asszóban azonban Kozma Laura 15:10-re jobbnak bizonyult nála. Kozma tavaly tagja volt a junior Eb-n és vb-n is ezüstérmet kiérdemlő női párbajtőrcsapatnak.

„Nagyon örülök az aranyéremnek.

Ez volt a junior-pályafutásom utolsó hazai Magyar-kupa-fordulója, és a korábbiakon csak nyolcaddöntőkig jutottam.

Úgyhogy kellett ez a visszacsatolás, igazolva azt, hogy jó úton haladunk, megéri a kemény munka” – említette a győztes az eredményhirdetés után.

Kozma Laura Forrás: MVSZ

A két bronzérem Orbán Borka és Rónaszéki Izabella nyakába került. A junior párbajtőrözők számára jövő hét végén már országos bajnokságot rendeznek Budapesten. A nők között az ob-t kihagyja Horváth Lotti, aki abban az időben a dakari ifjúsági olimpián képviseli Magyarországot.

Kadét fiú párbajtőr Magyar-kupa-forduló, Gerevich-csarnok, 111 induló. Végeredmény: 1. Wentzel Edmond (Honvéd, edző: Budai István), 2. Carré Noah (BVSC), 3. Borbély Levente (Honvéd) és Botzheim Ádám (Honvéd), 5. Jécsi Dániel (Honvéd), 6. Kovács Kolos (Honvéd), 7. Klicsu András (Danubius), 8. Solymos Benedek (MÁV Előre). A döntőben: Wentzel-Carré 15:10

Kadét leány párbajtőr Magyar-kupa-forduló, Gerevich-csarnok, 107 induló. Végeredmény: 1. Laskawy Lili (BVSC, edző: Andrásfi Tibor). 2. Karner Bíborka (Honvéd), 3. Bedő Luca (Vasas) és Somfai Eper (Honvéd), 5. Süveg Erzsébet (Ludovika), 6. Dávid Fruzsina (Törökbálint), 7. Szentes Dalma (Vasas), 8. Xu Ruitong (UTE) A döntőben: Laskawy-Karner 15:13.

Junior férfi párbajtőr Magyar-kupa-forduló, Gerevich-csarnok, 149 induló. Végeredmény: 1. Borbély Levente (Honvéd, edző: Lukács Gusztáv és Budai István), 2. Cohen Natánael (BVSC), 3. Apjok Balázs (Vasas) és Vörös Róbert (Honvéd), 5. Császár Zoltán (BVSC), 6. Lukas Miko (szlovák), 7. Vahab Fatullajev (azeri), 8. Békefi László (Honvéd). A döntőben: Borbély-Cohen 15:14.

Junior női párbajtőr Magyar kupa-forduló, Gerevich-csarnok, 117 induló. Végeredmény: 1. Kozma Laura (MTK, edző: Kovács László), 2. Laskawy Lili (BVSC), 3. Orbán Borka (Szolnok) és Rónaszéki Izabella (Vasas), 5. Papp-Szilágyi Luca (UTE), 6. Dávid Fruzsina (Törökbálint), 7. Farkas Emma (Honvéd), 8. Horváth Lotti (FTC). A döntőben: Kozma-Laskawy 15:10.

(Kiemelt kép forrása: MVSZ)