Zsinórban tizenhatodszor is kikapott egyesben Venus Williams

2026.10.27. 17:21
Fotó: Getty Images
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WTA Kanton Lilli Tagger Venus Williams
A korábbi világelső amerikai Venus Williams egyesben a 13. mérkőzését is elveszítette idén (összesen pedig a 16-odikat), miután kedden a kínai Kantonban zajló, 283 ezer dollár (96 millió forint) összdíjazású kemény pályás női tenisztorna első fordulójában kikapott az osztrák Lilli Taggertől.

A világranglistán 53. helyezett, a tornán negyedik kiemelt Tagger úgy bizonyult jobbnak 6:2, 6:2-re, hogy mindkét játszmában kétszer brékelte rutinosabb ellenfelét (599.), miközben a saját szervajátékát kivétel nélkül megnyerte. A viadalon szabadkártyával induló Williamsnek egyetlen bréklabdája sem volt, fiatal osztrák ellenfelének viszont 16 darab is. Az egyoldalú mérkőzés 1 óra 12 percig tartott.

Az egyesben hétszeres Grand Slam-győztes Venus Williams abban az esztendőben, 2008-ban nyerte meg Wimbledonban hetedik GS-trófeáját, amikor Tagger született. A két játékos közötti 28 év korkülönbség a nemzetközi sportsajtóban megjelent hírek alapján rekord a WTA-tornák történetében.

Az idősebb Williams nővér negatív sorozata tavaly július óta tart, azóta sorozatban már a 16. egyes mérkőzését veszítette el.

 

WTA Kanton Lilli Tagger Venus Williams
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