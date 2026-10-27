Zsinórban tizenhatodszor is kikapott egyesben Venus Williams

A világranglistán 53. helyezett, a tornán negyedik kiemelt Tagger úgy bizonyult jobbnak 6:2, 6:2-re, hogy mindkét játszmában kétszer brékelte rutinosabb ellenfelét (599.), miközben a saját szervajátékát kivétel nélkül megnyerte. A viadalon szabadkártyával induló Williamsnek egyetlen bréklabdája sem volt, fiatal osztrák ellenfelének viszont 16 darab is. Az egyoldalú mérkőzés 1 óra 12 percig tartott.

Az egyesben hétszeres Grand Slam-győztes Venus Williams abban az esztendőben, 2008-ban nyerte meg Wimbledonban hetedik GS-trófeáját, amikor Tagger született. A két játékos közötti 28 év korkülönbség a nemzetközi sportsajtóban megjelent hírek alapján rekord a WTA-tornák történetében.

Az idősebb Williams nővér negatív sorozata tavaly július óta tart, azóta sorozatban már a 16. egyes mérkőzését veszítette el.