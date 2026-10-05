Cselgáncs: halmozták az érmeket a juniorok a podgoricai Európa-kupán

Huszonnégy ország összesen 221 dzsúdósa lépett tatamira a hét végi podgoricai junior Európa-kupa-viadalon. A népes mezőnyben 17 magyar versenyző indult, és közülük kilencen is érmet szereztek Montenegróban.

A legfényesebb medáliát akasztották Pintér Bulcsú (Budapesti Honvéd) és Jüttner Janka (Budaörsi SC) nyakába is,

előbbi a fiúk 90, utóbbi a lányok 57 kilós súlycsoportjában diadalmaskodott; mindketten négy-négy meccset nyerve kaparintották meg az aranyat.

További négy ezüst is jutott a mieinknek: a hosszú térdsérüléséből visszatérő, junior Eb-bronzérmes Szabó Réka (52 kg; Budapesti Honvéd), az ifjúsági Eb-harmadik Török Csenge (70 kg; Hód Judo SE), az ifi Eb-ezüstérmes Galó Bence (60 kg; UTE) és az ifjúsági Európa-bajnok Csermák Dániel (+100 kg; DVTK) egyaránt a dobogó második fokára állhatott fel.

A lányok még három bronzot is hozzátettek az éremterméshez: Mráz Dóra (57 kg; Bp. Honvéd), Botzheim Bodza (78 kg; Bp. Honvéd) és Huszár Regina (+78 kg; KSI) is harmadik lett. Mráz és Botzheim is az első Ek-érmét szerezte meg pályafutása során.

Pintér Bulcsú (balról a második) az idén már a második junior Európa-kupa-viadalát nyerte meg Forrás: EJU

A magyar küldöttség így két arannyal, négy ezüsttel és három bronzzal fejezte be szereplését a podgoricai viadalon.

A dobogós helyezések mellett három ötödik helyezés is összejött a magyar fiataloknak Fedora Ferenc (66 kg), Nagy Áron (73 kg) és Kiss Viktória (52 kg) révén.

Az éremtáblázat élén az üzbégek zártak, méghozzá jókora fölénnyel, öt-öt aranyat és ezüstöt, illetve 11 bronzot nyerve, míg az ázsiaiak mögött

kilenc éremmel a mieink lettek a másodikok.

A juniorkorosztály világbajnokságát másfél hónap múlva, november 19. és 22. között Üzbegisztán fővárosában, Taskentben rendezik majd meg.

Junior Európa-kupa-verseny, Podgorica (Montenegró)

FÉRFIAK

60 KG (22 induló)

1. Matteo Gualandi (olasz)

2. GALÓ BENCE (UTE)

3. Arapbaj Daurbajev (üzbég)

3. Dilsod Karimov (üzbég)

5. Kusnud Szultanov (üzbég)

5. Luka Dariszpanasvili (grúz)

7. Muhammadzson Masaripov (üzbég)

7. Muhammadkodir Sodmanov (üzbég)

66 KG (24 induló)

1. Aszadbek Miszirov (üzbég)

2. Dmitrij Jefimenko (orosz)

3. Amirhon Nizomaddinov (üzbég)

3. Izzatbek Ruzimatov (üzbég)

5. FEDORA FERENC (DSI Debrecen)

5. Vahtangi Csaberasvili (grúz)

7. Kristian Butuci (horvát)

7. Arturbek Ibodullajev (üzbég)

RADOVICS MIHÁLY (Tatabányai SC) helyezetlen

73 KG (26 induló)

1. Inojat Telmanov (üzbég)

2. Muhriddin Marufov (üzbég)

3. Dzsavlonbek Kuldosbojev (üzbég)

3. Szandzsarbek Asurov (üzbég)

5. NAGY ÁRON (Ceglédi VSE)

5. Amit Schuller (izraeli)

7. Krisztijan Atanaszov (bolgár)

7. Mihajlo Szenics (montenegrói)

9. KISS SZABOLCS (Budapesti Honvéd SE)

GÁL KRISTÓF (Ledényi JI) helyezetlen

81 KG (34 induló)

1. Aleksandrs Avdejevs (lett)

2. Alan Szarkitov (orosz)

3. Veljko Varnicsics (szerb)

3. Kamronbek Kodirov (üzbég)

5. Jeremie Masa-Cartier Bresson (francia)

5. Nikola Hadzi-Veljkovic (horvát)

7. Georg Becker (német)

7. Abdulla Budajcsijev (orosz)

90 KG (20 induló)

1. PINTÉR BULCSÚ (Budapesti Honvéd SE)

2. Behruzbek Rusztambojev (üzbég)

3. Imran Gusic (bosnyák)

3. Tajus Babaicenko (litván)

5. Tomass Manfelds (lett)

5. Nikola Obradovics (szerb)

7. Artur Mozerov (orosz)

7. Dimitar Noncsev (bolgár)

BULHAKOV ILLJA (Zalaegerszegi JSE) helyezetlen

100 KG (14 induló)

1. Nikita Afanasjevs (lett)

2. Alekszandr Hurcilava (orosz)

3. Muhammadobid Mahmarajimov (üzbég)

3. Yehor Paladii (kanadai)

5. Dimitrije Savic (bosnyák)

5. Muhammadali Szadullajev (üzbég)

7. Amit Amos Uzan (izraeli)

7. Pavle Bulatovic (montenegrói)

+100 KG (5 induló)

1. Fazliddin Rafikov (üzbég)

2. CSERMÁK DÁNIEL (DVTK)

3. Sztyepan Dzarsjan (orosz)

4. Jean Pascal Da Costa (francia)



NŐK

48 KG (7 induló)

1. Zarina Dzsamalova (üzbég)

2. Leeyam Stark (izraeli)

3. Julia Blaszczyk (lengyel)

3. Yuval Gabay (izraeli)

5. Cristina Tiganov (olasz)

5. Selma Brovold (norvég)

52 KG (10 induló)

1. Nargiza Dusztmamatova (üzbég)

2. SZABÓ RÉKA (Budapesti Honvéd SE)

3. Kalina Grigorova (bolgár)

3. Nyigina Umirzakova (üzbég)

5. KISS VIKTÓRIA (Budapesti Honvéd SE)

5. Tea Simic (bosnyák)

7. Szabina Azamatova (üzbég)

7. Carmel Eshel (izraeli)

57 KG (20 induló)

1. JÜTTNER JANKA (Budaörsi SC)

2. Rajhona Mamatova (üzbég)

3. MRÁZ DÓRA (Budapesti Honvéd SE)

3. Gal Schneider (izraeli)

5. Maftuna Ahmedova (üzbég)

5. Mohinur Allaberganova (üzbég)

7. Marlouk Colbers (holland)

7. Irina Kreidin (német)

9. VÁRADI NOÉMI (Budapesti Honvéd SE)

63 KG (19 induló)

1. Jolina Reinhold (német)

2. Zoja Galewicz (lengyel)

3. Jovita Peijnenburg (holland)

3. Paula Matuszekova (szlovák)

5. Iva Bogdanovska (észak-macedón)

5. Madeleine Dalmasso (francia)

7. Naama Badash (izraeli)

7. Paulina Selan (szlovén)

70 KG (11 induló)

1. Adrijana Szutovics (montenegrói)

2. TÖRÖK CSENGE (Hód Judo SE)

3. Nyigina Szaparbojeva (üzbég)

3. Gyurgyona Turszunova (üzbég)

5. Leya Winter (német)

5. Antonia Latkowski (német)

7. Szejla Szpahics (montenegrói)

7. Luca Jongstra (holland)

78 KG (5 induló)

1. Eva Johannessen (norvég)

2. Sojra Aminova (üzbég)

3. BOTZHEIM BODZA (Budapesti Honvéd SE)

4. Valentina Kilibarda (montenegrói)

5. Arlette Pfister (német)

+78 KG (4 induló)

1. Nina Filkorova (szlovák)

2. Zarina Bobonazarova (üzbég)

3. HUSZÁR REGINA (KSI SE)

4. Roni Rozenfeld (izraeli)

(Kiemelt képen: az aranyérmes Jüttner Janka (balról a második), illetve mellette (jobbra) a harmadik Mráz Dóra az 52 kilós lányok dobogóján Podgoricában Forrás: EJU)