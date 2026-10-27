Asztalitenisz: Fazekas Lizett nyerte az U19-es olasz nemzetközit
A horvát színekben versenyző, 13 éves Fazekas Lizett aranyérmet szerzett a Lignanóban zajló WTT Youth Contender asztalitenisz-versenyen az U19-esek között.
Az idei hatodik nemzetközi versenyét nyerte meg a mindössze 13 éves Fazekas Lizett. A horvát színekben asztaliteniszező ígéret ezúttal
az olaszországi Lignanóban, a WTT Youth Contenderen diadalmaskodott az U19-es mezőnyben;
a döntőben a fehérorosz Varvara Zajcavát győzte le 3:1-re.
Lizett korábban aranyat nyert Újvidéken U15-ben és U13-ban, Szarajevóban U19-ben, Varasdon U13-ban, valamint a Spában U15-ben.
Az olasz nemzetközi eredményei pedig ITT böngészhetők.
(Kiemelt képünk forrása: Fazekas Péter/Facebook)
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