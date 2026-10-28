A franciaországi tüntetések miatt módosították egy El-meccs időpontját

Az UEFA bejelentése szerint a jövő csütörtök estére tervezett összecsapás szerdán 16.30 órakor kezdődik.

A szövetség hozzátette, erre azért volt szükség, mert a francia szakszervezetek csütörtökre általános sztrájkot hirdettek, és széles körű tiltakozásokat jelentettek be.

Hasonló okok miatt a francia bajnokságban is több mérkőzés időpontját módosították annak érdekében, hogy a rendvédelmi szerveket tehermentesítsék.