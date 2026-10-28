A franciaországi tüntetések miatt módosították egy El-meccs időpontját

2026.10.28. 13:24
null
A Roazhon Park 30 ezer ember befogadására alkalmas (Fotó: Getty Images)
Címkék
Olympiakosz Rennes Európa-liga
A Franciaországban zajló tüntetések miatt egy nappal korábban rendezik a Rennes–Olympiakosz találkozót a labdarúgó Európa-ligában.

Az UEFA bejelentése szerint a jövő csütörtök estére tervezett összecsapás szerdán 16.30 órakor kezdődik.

A szövetség hozzátette, erre azért volt szükség, mert a francia szakszervezetek csütörtökre általános sztrájkot hirdettek, és széles körű tiltakozásokat jelentettek be.

Hasonló okok miatt a francia bajnokságban is több mérkőzés időpontját módosították annak érdekében, hogy a rendvédelmi szerveket tehermentesítsék.

Olympiakosz Rennes Európa-liga
Legfrissebb hírek

Néhány nappal a budapesti vereség után kirúgja edzőjét a Torreense

Európa-liga
Tegnap, 12:40

Ligue 1: kis híján elszórakozta négygólos előnyét a Marseille

Francia labdarúgás
2026.10.25. 19:40

Goncalo Feio: A Ferencváros útja a Bodö/Glimtére és a Slaviáéra emlékeztet

Európa-liga
2026.10.23. 16:45

Alulteljesítő patinás klubok, jól rajtoló nem topligás csapatok, avagy El-érdekességek és trendek a Fradin túl

Európa-liga
2026.10.23. 12:56

Olvasóinknál Mariano Gómez volt a Ferencváros legjobbja a Torreense ellen

Európa-liga
2026.10.23. 12:55

A születésnapos Tóth Alex combizomsérülést szenvedhetett, vizsgálat vár rá

Európa-liga
2026.10.23. 10:36

99.2 százalék – kimagaslóan jók az FTC továbbjutási esélyei az El-alapszakaszból

Európa-liga
2026.10.23. 09:42

A portugál lapok szerint a Torreense többet érdemelt volna a Ferencváros ellen

Európa-liga
2026.10.23. 07:01