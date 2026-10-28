Asztalitenisz: újra rangos mezőny a hazai nemzetközi up-bajnokságon

Tizenkét versenyszámban összesen 47 magyar asztaliteniszező nevezett a csütörtökön Szombathelyen kezdődő magyar nemzetközi utánpótlás-bajnokságra. A szervezők tájékoztatása szerint összesen 37 ország több mint 331 játékosa indul a hazai rendezésű kiemelt viadalon, így ötven fővel többen szerepelnek a viadalon, mint 2025-ben. (Bár kínaiak ezúttal nem indulnak, az ázsiaiakból így sem lesz hiány, ugyanis a japánok, a koreaiak, a tajvaniak és az indiaiak is képviseltetik majd magukat Magyarországon.)

Immáron 14. alkalommal rendezik meg a vasi megyeszékhelyen a nemzetközi szövetség WTT Youth Contender-sorozatának magyarországi állomását. A Savaria Arénában az U11-es, az U13-as, az U15-ös, az U17-es és az U19-es korosztályban küzdhetnek meg a fiatalok egyesben, míg az U19-esek és az U15-ösök között vegyes párosban számban is érmeket osztanak.

A legjobb magyar játékosok közül Gergely Márk (U19 és U17) harmadik, míg az U13-as Eb-bronzérmes Fegyver Zsófia (U15) és Zsigmond Simon (U15) egyaránt negyedik kiemeltként várhatja a versenyt.

Tavaly egy ezüst- és két bronzérmet szereztek a magyar fiatalok.

Az U13-as Eb-bronzérmes Fegyver Zsófia is indul a szombathelyi WTT-versenyen Forrás: WTT/MOATSZ

Szintén ott lesz a mezőnyben a horvát színeket képviselő Fazekas Lizett is, aki az U15-ösök mezőnyében első kiemelt lesz Szombathelyen. Mint arról beszámoltunk, kedd este Olaszországban nyert egy nemzetközit az U19-es korosztályban.

A szombathelyi versenyről részletes információk ITT találhatók.

(Kiemelt képen: Gergely Márk Forrás: WTT)