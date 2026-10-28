Megérkezett a tűzoltó Kanizsára

Ilyenkor még mosolygós az edző: Csertői Aurél (balra) optimistán vágott bele a munkába Nagykanizsán (Fotó: Nagykanizsa FC)

VASÁRNAP JELENTETTE BE az FC Nagykanizsa, hogy a Kazincbarcikától elszenvedett szombati vereséget (1–2) követően közös megegyezéssel távozik a klubtól a nyáron érkezett vezetőedző, Jeney Gyula. Utódját hétfőn már meg is nevezték: az előző idényben Mezőkövesden dolgozó Csertői Aurél veszi át a 14., még éppen bennmaradást érő helyen álló újonc szakmai irányítását.

„Ez nagy kihívás, jóllehet több potenciált látok a csapatban, mint amennyit az eddigi meccseken kihozott magából – mondta lapunk megkeresésére a 61 esztendős Csertői Aurél, akinek edzőként a Nagykanizsa már a 14. klubja. – Van egy bizonyos tudásszintje a gárdának, az látszik. Remélem, ez hamarosan pontokban és játékban egyaránt megmutatkozik.”

Arra a kérdésre, hogy meglepte-e a nagykanizsai ajánlat, így felelt: „Ilyen az edzők élete, aki nem dolgozik, azt előbb-utóbb megtalálja egy felkérés, bár kevés a csapat és sok az edző.”

Csertői Aurél kiválóan ismeri az NB II-es mezőnyt, az elmúlt négy idényben a másodosztályban edzősködött, 2022–2023-ban a Gyirmótnál, 2023–2024-ben a Honvédnál. Az előző két évadban pedig a Mezőkövesdnél, amellyel előbb a hatodik, majd az ötödik helyen végzett, de miután a nyáron lejárt a szerződése, távozott a klubból, azóta nem volt csapata.

„A mezőnyt tökéletesen ismerem, de sajnos kevés az idő, a hétvégén már mérkőzésünk lesz a Szeged ellen, és még csak most ismerkedem az új környezettel. Azonnal mutatnunk kell valamit! De mondom, van a csapatban potenciál, többnyire szoros mérkőzéseket játszott, a vesztes találkozói általában egygólos különbségűek voltak, szerintem át tudjuk billenteni a folyamatokat, és minél több kiélezett összecsapás a mi javunkra dől majd el. Úgy látom, mentálisan rendben van az együttes, erre is lehet építeni.”

Tizenegy forduló után kilenc ponttal áll a Kanizsa, a tabellán mögötte helyezkedő, már kiesést jelentő helyen szerénykedő Kozármislenynek hét, a Csákvárnak négy pontja van. Így amikor a megfogalmazható célokról kérdezzük, nem meglepő a válasza: „Minél több pont megszerzése a célunk, de a bennmaradás kiharcolása a legfontosabb.”

A rutinos szakembernek nem ismeretlen feladat, hogy „tűzoltóként” beugorva kell megmentenie egy klubot a kieséstől a magyar első vagy másodosztályban. Azt ugyanakkor elismeri, sohasem könnyű idény közben átvenni az irányítást.

„Egyértelműen nehezebb formálni a csapatot így, hogy a futballisták nem velem végezték az alapozást, a nyári felkészülést. Bizonyos játékstílust kialakítani nem lehetséges egy hét alatt. Az együttes meccsben van, drasztikus változtatásokat nem lehet most eszközölni, csak apróbbakat. Inkább a téli felkészülés során tudom majd a saját elképzeléseim szerint formálni a csapatot, de addig is jönnek hétről hétre a bajnokik, igyekszünk meccsről meccsre csiszolni a játékot.”