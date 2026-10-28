Az MTK riválisa, a Kajrat Almati a Realon, az Interen és a Sportingon edződött

SZERDÁN BEKAPCSOLÓDIK az UEFA Ifjúsági Liga küzdelmeibe az MTK Budapest U19-es csapata, amely szerdán 18 órától a kazah Kajrat Almatit fogadja a Hidegkuti Nándor Stadionban a második forduló első mérkőzésén. Az ellenfél az előző körben 13–1-es összesítéssel búcsúztatta a montenegrói Mladoszt Donja Goricát, kiélezett párharc várható tehát. A Kajrat Kazah­sztán legjobb akadémiáját működteti, öt komplexumában összesen tizenhat pálya van, ráadásul a felnőttcsapat jelentős részét is saját nevelésű labdarúgók alkotják. Az elmúlt idényben a fiatalok a Real Madriddal, a Sportinggal és az Interrel is találkoztak – vagyis a nemzetközi rutinjukra sem lehet panasz.

„Mindig kihívás felkészülni egy ellenfélre, de a klub lehetővé tette, hogy az előző fordulóban Montenegróban élőben megnézzük a Kajratot – idézi az MTK Budapest klubhonlapja Rácz Roland asszisztensedzőt. – Kiderült, hogy nagyon jó csapattal találkozunk, amely nem véletlenül szerepel évek óta az Ifjúsági Liga valamelyik fázisában. Szereztünk róla felvételt, elemeztük a játékát, ami alapján fizikailag erős, szervezett, fegyelmezett csapat benyomását kelti. Kazahsztán legjobb akadémiájáról van szó, ezért az edzők a legjobb helyi játékosokból tudnak válogatni.”

Az MTK hazai pályán elért jó eredménnyel kedvező helyzetből szeretne nekivágni a november 4-én, szerdán Almatiban rendezendő visszavágónak, amelyen eldől, melyik csapat jut az Ifjúsági Liga harmadik fordulójába.

UEFA IFJÚSÁGI LIGA

BAJNOKI ÁG, 2. FORDULÓ, 1. MÉRKŐZÉS

18.00: MTK Budapest–Kajrat Almati (kazah) (Tv: Sport2)