„Zseniális és monumentális” – a kínai női kéziválogatott magyar kapitányának még mindig minden új

A podcastadás itt tekinthető meg:

A TÉMÁK:

– hogy kerül egy magyar edző Kínába?

– tömegek a kínai junior vb-n

– kínai utánpótlás: reális cél a 2032-es olimpia?

– kiválasztás és képzés Kínában

– Zhang Shuoyan, a kínai szupertehetség

– realitás-e az európai légióskodás?

– a koreai-japán-kínai rivalizáció

– érzelmi megélés kínaiként

– mindennapok magyarként Kínában

– felkészülés Magyarországon?

– korábbi kínai kézilabdás tapasztalatok hazánkban

– a magyar kézilabdázás kívülről – ambivalens érzések

– beálló-központú kézilabda

– német kiválasztási modell