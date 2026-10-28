„Zseniális és monumentális” – a kínai női kéziválogatott magyar kapitányának még mindig minden új

P. GY. B. P. GY. B.
2026.10.28. 13:34
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podcast Zsadányi Sándor Szabaddobás
Újabb adással jelentkezett a Magyar Kézilabda-szövetség (MKSZ) podcastje, a Szabaddobás, amelyben ezúttal Zsadányi Sándor vendégeskedett. A téma a kínai kézilabda és a helyi élet volt.

A podcastadás itt tekinthető meg:

A TÉMÁK:

– hogy kerül egy magyar edző Kínába?
– tömegek a kínai junior vb-n
– kínai utánpótlás: reális cél a 2032-es olimpia?
– kiválasztás és képzés Kínában
– Zhang Shuoyan, a kínai szupertehetség
– realitás-e az európai légióskodás?
– a koreai-japán-kínai rivalizáció
– érzelmi megélés kínaiként
– mindennapok magyarként Kínában
– felkészülés Magyarországon?
– korábbi kínai kézilabdás tapasztalatok hazánkban
– a magyar kézilabdázás kívülről – ambivalens érzések
– beálló-központú kézilabda
– német kiválasztási modell

 

 

podcast Zsadányi Sándor Szabaddobás
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