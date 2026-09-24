Nemzeti Sportrádió

Labdarúgás: legyőzte Romániát az U19-es válogatott a Vilotics-tornán

UP-info utanpotlassport.huUP-info utanpotlassport.hu
2026.09.24. 19:50
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Címkék
labdarúgás vilotics-kupa utánpótlás utánpótlássport
A ráadásban szerzett góllal nyert Románia ellen az U19-es labdarúgó-válogatott a Szerbiában zajló Vilotics-tornán.

Megnyerte az első mérkőzését Románia ellen az U19-es magyar futballválogatott a szerbiai Vilotics-tornán, Topolyán. A találkozó elején, a 8. percben vezetést szerzett a rivális Alexandru Bota révén, majd 7 perccel később Gólik Benjámin góljával egyenlített Gerliczki Máté szövetségi edző csapata. Egészen a 91. percig döntetlenre állt a meccs, amikor Galambos János betalált, és ezzel a mieink győzték.

„Az előzetes várakozás alapján tudtuk, hogy erős ellenféllel játszunk – értékelt az mlsz.hu-nak Gerliczki Máté. – Az első percekben be is igazolódott, nehezen vettük fel a meccs ritmusát, a románok megszerezték a vezetést. Ebben az időszakban a védekezésünkkel probléma volt, de negyedóra után ezt helyre tettük. A támadójátékunk az első perctől fogva nagyon jól működött, a kapott gól után végig irányítottuk a mérkőzést. Sok helyzetünk volt, kétszer a kapufát is eltaláltuk. Igazságtalannak éreztem volna, ha nem nyerünk. Mindent bele kellett adnunk, hogy legyőzzük Romániát, mindent bele is adtunk. Nyers Ádinak jobbulást kívánunk, nagyon reméljük, hogy nem súlyos a sérülése, várjuk vissza!"

A válogatott legközelebb szombaton 16 órakor lép pályára, akkor Bulgária lesz az ellenfél Zentán.

A magyar válogatott további programja
Szeptember 26., szombat:
Magyarország–Bulgária, 16 óra, Zenta (Szerbia)
Szeptember 29., kedd:
Szerbia–Magyarország, 16.30 óra, Szabadka (Szerbia)

Az U19-es válogatott kerete

Kapusok
Esery Desmond (Tiszakécske)
Kilvinger Levente (Roma)
Tuska Bálint (DVSC)

Védők
Ablonczy Csanád Kisvárda)
Asztalos Noel (DVSC)
Balázs Teó (Videoton)
Lakatos Kristóf (Puskás Akadémia)
Mándity Márkó (Wolfsburg)
Milicz Péter (Tiszakécske)
Szakál Dénes (DVSC)
Szebellédi Bátor (MTK)

Középpályások
Brügger Dániel (Puskás Akadémia)
Csóka Gergely (MTK)
Rab Bence (Vasas)
Riba Zsombor (Charleroi)
Varga Zsombor (Puskás Akadémia)
Zubor Ádám (MTK)

Támadók
Galambos János (Paks)
Gólik Benjámin (FTC)
Kovács Erik (Videoton)
Nyers Ádám (MTK)
Somogyi Tamás (Honvéd)
Vörös Barna (Mezőkövesd)

(Kiemelt képünk forrása: MLSZ)

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