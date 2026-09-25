A Bijan Robinson vezette Atlanta még mélyebb gödörbe lökte a Packerst – videó

Nem indult jól a Green Bay idénye: az első fordulóban kilencpontos félidei előnyről bukott el 17 ponttal a csoportrivális Minnesota ellen, aztán csak hosszabbítás után tudta megverni a New York Jetset. Nos, a Packers vesszőfutása tovább folytatódott péntek hajnalban.

Pedig jól indult az első hazai mérkőzés a „sajtfejűek” számára: Michael Penix passzát Xavier Mckinney halászta le. Az első támadássorozatból még nem tudott haladni a Green Bay, a másodikból viszont kilenc játék alatt 87 yardot megtéve TD-t szerzett. Ezt követően viszont megállt a hazaiak tudománya, a Falcons csak 17 futott yardot engedett, anélkül az egy interceptiont dobó Jordan Love is gyengén játszott.

Az Atlanta köszönte szépen és Bijan Robinson vezérletével szétfutotta a hazaiak védelmét. A Falcons már a szünetre 17–7-re elhúzott, de a második félidőben aztán minden támadássorozatából pontokat szerzett és mindegyik támadósorozatában legalább 65 yardot szerzett. A Packers a negyedik negyedben már csak szépített az eredményen, a Falcons nagyon simán 35–14-re behúzta a csütörtök esti rangadót.

A vendégek hőse Bijan Robinson volt, aki 29 labdacipelésből 194 yardot és két touchdownt szerzett, míg az elkapók közül a kilenc elkapásból 194 yardot termelő Drake Londont lehet kiemelni. Penix 256 yardot passzolt 1-1 TD és eladott labda mellett. A Packersben Love-nak 53 passzkísérlete volt, de ebből csak 28 volt pontos: 312 yardot, két touchdownt és egy interceptiont dobott. Matthew Golden 12 felé szálló labdából ötöt kapott el száz yardért és egy TD-ért, míg a másik hazai hatpontost jegyző Christian Watson hét elkapásból 96 yardot tett a közösbe.

AMERIKAI FUTBALL

NFL

ALAPSZAKASZ, 3. FORDULÓ

Péntek

Green Bay Packers–Atlanta Falcons 14–35 (7–7, 0–10, 0–7, 7–11)

Vasárnap

19.00: Buffalo Bills–Los Angeles Chargers (Tv: Arena4)

19.00: Cleveland Browns–Carolina Panthers

19.00: Detroit Lions–New York Jets

19.00: Indianapolis Colts–Houston Texans

19.00: Jacksonville Jaguars–New England Patriots

19.00: Miami Dolphins–Kansas City Chiefs

19.00: New York Giants–Tennessee Titans

19.00: Pittsburgh Steelers–Cincinnati Bengals

19.00: Washington Commanders–Seattle Seahawks

22.05: San Francisco 49ers–Arizona Cardinals

22.25: Tampa Bay Buccaneers–Minnesota Vikings

22.25: Dallas Cowboys–Baltimore Ravens, Rio de Janeiro (Tv: Arena4)

22.25: New Orleans Saints–Las Vegas Raiders

Hétfő

2.20: Denver Broncos–Los Angeles Rams (Tv: Arena4)

Kedd

2.15: Chicago Bears–Philadelphia Eagles (Tv: Arena4)