Evezés: Demkó Janka sporttörténelmi tette

Demkó Janka a tavalyi kontinensversenyen már indult, de akkor párban Mezősi Mártonnal, és negyedik lett. Most a spanyolországi La Línea de la Concepciónban először rajtolt szólóban.

Számítottál ilyen sikerre?

Titokban bizakodtam a jó eredményben, de csak a legmerészebb álmaimban gondoltam az első helyre. Ugye, Magyarországnak nincs tengerpartja, odahaza nem tudunk felkészülni, az Európa-bajnokság előtt tíz napig az olaszországi Barlettában voltam edzőtáborban, ami nagyon hasznos volt.

Nyilván egészen mások a körülmények egy tengeren. Nehéz volt megszokni?

Nem volt könnyű, hiszen a hullámokkal meg kellett küzdeni, de szerencsére a versenyen viszonylag jó idő volt. Az időfutamok után a második helyen álltam, akkor már reménykedtem, hogy ebből lesz valami.

A folytatás még izgalmasabb lehetett, hiszen a nyolc között már kieséses rendszerben folytatódott a küzdelem, rajtok között pedig nem volt túl sok idő. A döntő után már nagyon fáradt voltál?

Igen. Megerőltető ez a lebonyolítási forma, meg ugye,

itt nemcsak evezni kell, hanem bóját kerülni, a hajóba be- és kiszállni, az elején és a végén futni, majd a jelezni a célba érést.

Határtalan boldogság Forrás: Magyar Evezős Szövetség/Facebook

Apropó jelzés, tavaly ugye, a párosban amiatt csúsztatok le a dobogóról?

Igen. Marci futott a célhoz, de valami gond volt a nyomógombbal, elsőre nem jelzett, és hiába voltunk a hajóval gyorsabbak a spanyol kettősnél, végül ők lettek a harmadikok. Szerencsére most a szervezők változtattak, a bokánkra chipet tettek, és GPS-kapun kellett átfutnunk. Ez sokkal jobb, viszont a kínai vébén ismét gomb lesz majd.

Azt a versenyt október közepén rendezik, hogyan tudsz majd regenerálódni?

Az Európa-bajnokság után Spanyolországban maradtam pihenni, szombatig még itt vagyok, de futottam és kondiztam is, hétfőtől otthon pedig már a vízen is edzek.

Az ifjúsági vébén mi várható?

Bízom, abban, hogy ismét jól szerepelek, nagyon boldog lennék, ha bekerülnék a legjobb négy közé.

A kontinensviadalon mixpárosban Moór Ádámmal a tizenegyedikek lettetek. Ezt a teljesítményt hogyan értékeled?

Ebben a számban is nagyon jól éreztem magam, az időfutam után az ötödik helyen álltunk, a kieséses szakaszban viszont kellemetlen volt az idő, erősen fújt a szél, nagyon durva hullámok nehezítették az evezést, és a török páros kiejtett minket.

Spanyolországban a felnőttek között indultál a hosszú távú versenyen is, ott tizenkettedik lettél. Kínában is nevezel erre a számra?

Még nem tudom, de szívesen kipróbálnám ismét, bár nem könnyű. Hatezer méter a táv, tizenhét bóját kell kerülni, tömegrajtos az indítás.

Mi lesz a jövőben, hagyományos vagy tengeri evezés?

Megférnek egymás mellett, kedvelem mind a kettőt. A tengeren rövidebb és szélesebb hajóval versenyzünk, a szervezőktől kapjuk őket, így mindenki ugyanazzal a típussal evez. A beach sprint szerepel a Los-Angeles-i olimpia programjában, ez elég nagy a motiváció.

ANGOL TAGOZAT



A 18 esztendős Demkó Janka 2015-ben kezdett el evezni a Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesületben, majd két esztendeje a Velence-tavi és Balatoni Evezős és Vitorlás Sport Egyesületben folytatta, ettől az évtől kezdve. pedig a Budapest Evezős Egyesület tagja. A mosonmagyaróvári Kossuth Lajos Gimnázium és Kollégium 11. évfolyamának angol tagozatán tanul.

A fúknál a szólóban a magyarok közül Moór Ádám indult, ő is jól szerepelt, a negyedik lett.

A tengeri evezés során futni is kell Forrás: Magyar Evezős Szövetség/Facebook

„Helyezésemet kifejezetten jó eredménynek tartom. Tetszik a beach sprint. A gyorsaság, a technika is számít, persze a sűrűn indított kieséses futamok miatt sokkal fárasztóbb, mint a hagyományos evezés.”

Ádám nem utazik Kínába az ifi vb-re, mert az október végén

a Szenegálban rendezendő ifjúsági olimpián egyetlen magyar evezősként versenyez majd.

„Szegeden van a beach sprintben használatos hajó, így, ha nem is tengeren, de azért tudok készülni az újabb megméretésre. Gyakorolhatom a be- és kiszállásokat, a futásokat. Reménykedem, hogy bejutok a legjobb nyolcba, de talán a négy közé kerülés sem lehetetlen."

FÖLDMÉRŐNEK KÉSZÜL



A szintén 18 éves Moór Ádám, a Szegedi Vízisport Egyesület tagja, hét éve evez, földmérőnek készül, jövőre érettségizik a szegedi Kiss Ferenc Erdészeti Technikumban.

Simon Béla szövetségi kapitány nemcsak ebbéli feladatait látta el az Európa-bajnokságon, hanem, mintha Michelangelo széklábat faragott volna, aktív szerepe volt a versenyeken is. Csiba Brendával együtt kellett megtartania a hajót, amikor Janka és Ádám a futás után, illetve előtt be- és kiugrott, emellett irányítania is kellett őket, sokszor ordítania, hogy evezés közben meghallják, amit mond.

A kapitány mindenhol segít Forrás: Magyar Evezős Szövetség/Facebook

Amikor üzenetet küldött nekem Janka győzelméről azt írta, annyira berekedt, hogy nem tud beszélni. Ahogy most hallgatom, ez már elmúlt.

Igen, de jó néhány nappal az Európa-bajnokságot követően estére még érzem a torkomat, fáraszt a beszéd.

Mit szól az eredményekhez?

Demkó első helye nagyon nagy meglepetés, titkon a mixváltóban számítottam éremre, az elmaradt, de Janka fantasztikusan versenyzett, és Ádám is jó volt.

Nagy dicséret jár mindkettőjüknek, miként Janka edzőjének, Molnár Zoltánnak, illetve Dani Zsoltnak, aki Ádám mestere.

A tengeri evezés olimpiai szám lesz 2028-ban, erre irányul majd inkább a figyelem?

Mindkét szakág fontos, viszont tudni kell, hogy a beach sprintet egyelőre csak a Los Angeles-i programba vették fel. Aki jó a klasszikus evezésben, az jó lehet a tengeren is, aki viszont a sprintből jön, az nehezen boldogul a hagyományos formában. Szóval, nagyon örülök a fiatalok mostani kiváló eredményeinek, bízom abban, hogy Janka Kínában és Ádám Szenegálban is jól teljesít.

(Kiemelt képünkön: Demkó Janka Forrás Magyar Evezős Szövetséf/Facebook)