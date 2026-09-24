Evezés: Demkó Janka sporttörténelmi tette
Demkó Janka a tavalyi kontinensversenyen már indult, de akkor párban Mezősi Mártonnal, és negyedik lett. Most a spanyolországi La Línea de la Concepciónban először rajtolt szólóban.
Számítottál ilyen sikerre?
Titokban bizakodtam a jó eredményben, de csak a legmerészebb álmaimban gondoltam az első helyre. Ugye, Magyarországnak nincs tengerpartja, odahaza nem tudunk felkészülni, az Európa-bajnokság előtt tíz napig az olaszországi Barlettában voltam edzőtáborban, ami nagyon hasznos volt.
Nyilván egészen mások a körülmények egy tengeren. Nehéz volt megszokni?
Nem volt könnyű, hiszen a hullámokkal meg kellett küzdeni, de szerencsére a versenyen viszonylag jó idő volt. Az időfutamok után a második helyen álltam, akkor már reménykedtem, hogy ebből lesz valami.
A folytatás még izgalmasabb lehetett, hiszen a nyolc között már kieséses rendszerben folytatódott a küzdelem, rajtok között pedig nem volt túl sok idő. A döntő után már nagyon fáradt voltál?
Igen. Megerőltető ez a lebonyolítási forma, meg ugye,
itt nemcsak evezni kell, hanem bóját kerülni, a hajóba be- és kiszállni, az elején és a végén futni, majd a jelezni a célba érést.
Apropó jelzés, tavaly ugye, a párosban amiatt csúsztatok le a dobogóról?
Igen. Marci futott a célhoz, de valami gond volt a nyomógombbal, elsőre nem jelzett, és hiába voltunk a hajóval gyorsabbak a spanyol kettősnél, végül ők lettek a harmadikok. Szerencsére most a szervezők változtattak, a bokánkra chipet tettek, és GPS-kapun kellett átfutnunk. Ez sokkal jobb, viszont a kínai vébén ismét gomb lesz majd.
Azt a versenyt október közepén rendezik, hogyan tudsz majd regenerálódni?
Az Európa-bajnokság után Spanyolországban maradtam pihenni, szombatig még itt vagyok, de futottam és kondiztam is, hétfőtől otthon pedig már a vízen is edzek.
Az ifjúsági vébén mi várható?
Bízom, abban, hogy ismét jól szerepelek, nagyon boldog lennék, ha bekerülnék a legjobb négy közé.
A kontinensviadalon mixpárosban Moór Ádámmal a tizenegyedikek lettetek. Ezt a teljesítményt hogyan értékeled?
Ebben a számban is nagyon jól éreztem magam, az időfutam után az ötödik helyen álltunk, a kieséses szakaszban viszont kellemetlen volt az idő, erősen fújt a szél, nagyon durva hullámok nehezítették az evezést, és a török páros kiejtett minket.
Spanyolországban a felnőttek között indultál a hosszú távú versenyen is, ott tizenkettedik lettél. Kínában is nevezel erre a számra?
Még nem tudom, de szívesen kipróbálnám ismét, bár nem könnyű. Hatezer méter a táv, tizenhét bóját kell kerülni, tömegrajtos az indítás.
Mi lesz a jövőben, hagyományos vagy tengeri evezés?
Megférnek egymás mellett, kedvelem mind a kettőt. A tengeren rövidebb és szélesebb hajóval versenyzünk, a szervezőktől kapjuk őket, így mindenki ugyanazzal a típussal evez. A beach sprint szerepel a Los-Angeles-i olimpia programjában, ez elég nagy a motiváció.
A 18 esztendős Demkó Janka 2015-ben kezdett el evezni a Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesületben, majd két esztendeje a Velence-tavi és Balatoni Evezős és Vitorlás Sport Egyesületben folytatta, ettől az évtől kezdve. pedig a Budapest Evezős Egyesület tagja. A mosonmagyaróvári Kossuth Lajos Gimnázium és Kollégium 11. évfolyamának angol tagozatán tanul.
A fúknál a szólóban a magyarok közül Moór Ádám indult, ő is jól szerepelt, a negyedik lett.
„Helyezésemet kifejezetten jó eredménynek tartom. Tetszik a beach sprint. A gyorsaság, a technika is számít, persze a sűrűn indított kieséses futamok miatt sokkal fárasztóbb, mint a hagyományos evezés.”
Ádám nem utazik Kínába az ifi vb-re, mert az október végén
a Szenegálban rendezendő ifjúsági olimpián egyetlen magyar evezősként versenyez majd.
„Szegeden van a beach sprintben használatos hajó, így, ha nem is tengeren, de azért tudok készülni az újabb megméretésre. Gyakorolhatom a be- és kiszállásokat, a futásokat. Reménykedem, hogy bejutok a legjobb nyolcba, de talán a négy közé kerülés sem lehetetlen."
A szintén 18 éves Moór Ádám, a Szegedi Vízisport Egyesület tagja, hét éve evez, földmérőnek készül, jövőre érettségizik a szegedi Kiss Ferenc Erdészeti Technikumban.
Simon Béla szövetségi kapitány nemcsak ebbéli feladatait látta el az Európa-bajnokságon, hanem, mintha Michelangelo széklábat faragott volna, aktív szerepe volt a versenyeken is. Csiba Brendával együtt kellett megtartania a hajót, amikor Janka és Ádám a futás után, illetve előtt be- és kiugrott, emellett irányítania is kellett őket, sokszor ordítania, hogy evezés közben meghallják, amit mond.
Amikor üzenetet küldött nekem Janka győzelméről azt írta, annyira berekedt, hogy nem tud beszélni. Ahogy most hallgatom, ez már elmúlt.
Igen, de jó néhány nappal az Európa-bajnokságot követően estére még érzem a torkomat, fáraszt a beszéd.
Mit szól az eredményekhez?
Demkó első helye nagyon nagy meglepetés, titkon a mixváltóban számítottam éremre, az elmaradt, de Janka fantasztikusan versenyzett, és Ádám is jó volt.
Nagy dicséret jár mindkettőjüknek, miként Janka edzőjének, Molnár Zoltánnak, illetve Dani Zsoltnak, aki Ádám mestere.
A tengeri evezés olimpiai szám lesz 2028-ban, erre irányul majd inkább a figyelem?
Mindkét szakág fontos, viszont tudni kell, hogy a beach sprintet egyelőre csak a Los Angeles-i programba vették fel. Aki jó a klasszikus evezésben, az jó lehet a tengeren is, aki viszont a sprintből jön, az nehezen boldogul a hagyományos formában. Szóval, nagyon örülök a fiatalok mostani kiváló eredményeinek, bízom abban, hogy Janka Kínában és Ádám Szenegálban is jól teljesít.
(Kiemelt képünkön: Demkó Janka Forrás Magyar Evezős Szövetséf/Facebook)