Férfi kosárlabda NB I: a Falco az esélyes a kiegyenlített mezőnyben

A LEGUTÓBBI TÍZ IDÉNY BAJNOKAI 2016–2017: Alba

2017–2018: Szolnok

2018–2019: Falco

2019–2020: a koronavírus-járvány miatt félbeszakadt a bajnokság

2020–2021: Falco

2021–2022: Falco

2022–2023: Falco

2023–2024: Falco

2024–2025: Szolnok

2025–2026: Falco

Oly sokáig voltunk fenn, hogy nem is tudjuk, milyen lenn – kicsit átalakítottuk a legendás Hobo Blues Band nyolcvanas évekbeli dalát, hogy szemléltessük, mennyire meghatározó az élvonalban a Falco csapata. A legutóbbi tíz év mindegyik fináléjába bejutott, 2019 és 2024 között folyamatosan bajnok lett (leszámítva a Covid sújtotta, félbeszakított idényt), tavaly fosztotta meg a trónjától a Szolnok, aztán idén visszaszerezte tőle. Milos Konakov legénysége nem gyengült meg, négy légiósából három ismeri az NB I-et, magyar magja tele van tapasztalt és ütőképes játékossal, különös tekintettel Perl Zoltánra, hazánk egyik, ha nem a legjobb kosárlabdázójára.

A döntőben legutóbb vereséget szenvedő, a Magyar Kupát viszont megnyerő Szolnok új, finn edzővel veselkedik neki az idénynek, Mikko Larkas már nem számíthat a Bilbaóba igazoló Somogyi Ádámra, de így is a rendelkezésére áll a magyar válogatott aktív rotációjának három tagja, Cseh Botond, Krnjajszki Borisz és Pallai Tamás. Auston Barnes maradt, mellette van még négy légiós, Alexander Madsen finn válogatott, tavaly Európa-bajnoki negyedik lett.

A Magyar Kupát idén immár 11. alkalommal a Szolnok hódította el a Falco elleni izgalmas döntőben (Fotó: Árvai Károly)

Az előző két évadban ott volt a tűz közelében az Atomerőmű SE, de az igazán nagy dobás nem sikerült. Talán a horvát mester, Ivica Skelin segít ebben a klubnak, támaszkodhat remek magyar játékosokra és négy, megfelelő minőségűnek látszó külföldi spílerre. Ha most sem csípi meg a finálét, ki tudja, mikor lesz rá újra lehetősége…

A legutóbb bronzérmes Kaposvár ismét ott lehet a playoffban (amelybe immár az alapszakasz kilencedik vagy tizedik helyéről is be lehet jutni), de nem hinnénk, hogy meg tudja közelíteni a bravúrját, vagyis a legjobb négy közé kerülni. Kicsit gyengült a keret, igaz, nem számottevően, viszont a meglepetés ereje már nem lesz a somogyiakkal.

Az Alba Fehérvárnak kötelező előrelépnie a hatodik helyről, kíváncsian várjuk, a bosnyák Zlatko Jovanovic mire megy egy olyan gárdánál, amelynek célja egyértelműen a dobogó. A Meleg Gergő, Pongó Marcell, Vojvoda Dávid trió ütőképes, Bojan Szubotics, a veterán montenegrói már úgy ismeri a magyar élvonalat, mint a tenyerét, szóval itt lenne az idő, hogy valóban hagyományaihoz méltón szerepeljen a kilenc évvel ezelőtti bajnok.

A DEAC-nál minden mozaik­darabkának a helyére kellene kerülnie az elődöntőbe jutáshoz, a magyar mag nem predesztinálja erre a hajdúságiakat. Hazai játékosok terén erősebb a Honvéd, ott inkább a légiósállomány vet fel kérdéseket – ha Lakits András ügyesen használja élvonalbeli vezetőedzőként korábbi tapasztalatait, a rájátszás elérése nem jelenthet gondot a fővárosiaknak. A Sopron KC és a Körmend a playoff közvetlen közelében lehet, hajszálon múlhat a bejutásuk, előbbi sok, közepesen jó magyar kosárlabdázót tud a soraiban, de kiemelkedőt egyet sem, míg a vasiak nevek alapján nem tűnnek rossznak, de kissé szedett-vedett gárda benyomását keltik, és az előszezonban sem bizonyultak igazán meggyőzőnek (ráadásul csütörtökön felmentették tisztségéből Zsebe Ferenc ügyvezetőt).

A NEMZETI SPORT TIPPJEI 1–2. hely: Falco, Paks 3–4. hely: Szolnok, Alba 5–8. hely: DEAC, Honvéd, Kaposvár, Körmend 9–10. hely: Sopron, Szeged 11–14. hely: Kecskemét, Pécs, Oroszlány, Fót

A Szegednek ezúttal talán nem jelent majd óriási kihívást a kiesés elkerülése, erre leginkább a külföldi játékosok nyújthatnak garanciát. Az alsóházba a Kecskemétet, a Pécset, az Oroszlányt és az újonc Fótot várjuk, előbbi mindenképpen gyengült, a Pécs nem tudott Meleg-szintű magyart igazolni, az Oroszlány legutóbb is épphogy csak benn maradt, és nem tűnik ütőképesebbnek, míg a Fót sötét ló, de az egyértelmű, nagyon egységes csapatmunka kell ahhoz, hogy megragadjon az NB I-ben.

TUDNIVALÓK A férfiaknál a megszokott módon 14 csapat kezdi el a bajnokságot, az alapszakaszt viszont a rájátszás előtt újdonságként az először az NBA-ben meghonosított playin követi, az alapszakasz-7. fogadja a 8.-at, a győztes bejut a playoffba, míg a vesztes a 9. és 10. helyezett összecsapásának nyertesét fogadja, aki győz, ugyancsak a rájátszásba kerül. A 9. helyért két győzelemig tartó párharcot vívnak. A playoffban az egyenes kieséses párharcok az egyik fél harmadik sikeréig tartanak, ahogyan a döntő és a bronzcsata is, az 5–8. helyért zajló küzdelemben elég két győzelem. A playoutba 4, 3, 2, 1 pontot visznek tovább alapszakaszbeli helyezésük alapján a klubok, hat fordulót követően az utolsó kiesik az élvonalból. A bajnokság minden mérkőzésének minden szakaszában minimálisan két hazai nevelésű játékosnak a pályán kell tartózkodnia. Mérkőzésenként 12 játékos szerepeltethető a jegyzőkönyvben, 12 játékos esetén minimum hét, 11 esetén minimum hat, 10 esetén minimum öt játékosnak hazai nevelésűnek kell lennie. Az élvonal mérkőzéseit az M4 Sport és az M4 Sport+ közvetíti, míg az élvonalbeli stream a hunbasket.tv oldalon található meg, ahol előfizetéses rendszerben lehet élőben nézni a bajnokikat.

AZ IDÉNY FELFEDEZETTJE LEHET

Radó Ádám

Az előző bajnokságban ötödik Honvéd 204 centiméteres, 2005-ös születésű, a PVSK-tól szerződtetett magasembere a legutóbbi idény alapszakaszában átlagosan nagyjából tíz percet kapott, három pontot és 1.6 lepattanót átlagolt. A következő évadban nagyobb szerepre számíthat a Lakits András vezette csapatban, de az sem elhanyagolható, hogy már észrevette őt Gasper Okorn szövetségi kapitány, az augusztusi, Ausztria elleni felkészülési válogatott mérkőzésen pályára is lépett, három pontot szerzett. Mivel nem dúskálunk a nagyra nőtt centerekben, ha megbízhatóan teljesít, a jövőben az NB I-ben és a nemzeti együttesben is sokra viheti.

AZ IDÉNY ÁSZA LEHET

Ryan Woolridge

Huszonkilenc éves irányító segítheti újra nagy eredmény eléréséhez a Kaposvárt, bár az újoncként elért fantasztikus bronz­érmet Filipovity Péter hiányában nem lesz egyszerű megismételni. Az amerikai Woolridge megfordult a német és a görög élvonalban, illetve lehúzott már egy remek idényt Magyarországon, a 2023–2024-es bajnokságban a Szeged ugyan csak a 11. lett, a Magyar Kupában viszont döntőt játszhatott, a bravúrnak éppen a tengerentúli játékos volt az egyik letéteményese – a Falco elleni elődöntőben húsz pontot szórt.

AZ IDÉNY VISSZATÉRŐJE LEHET

Jay Jay Chandler

A 27 éves amerikai játékmester a 2024–2025-ös évadot követően ismét az Atomerőmű SE-ben szerepel. Akkor meghatározó szerepet játszott a klub két bronzérmében, 12 mérkőzésen 17.83 pontot átlagolt a playoffban, 1.83 labdát szerzett, viszont el is adott 2.5-et. Többször hektikus volt a teljesítménye, akadtak meggondolatlan vállalásai, viszont az nem vitás, remek képességű kosárlabdázó. A legutóbbi idényt az olasz másodosztályban töltötte, újabb európai országgal ismerkedhetett meg Svájc, Koszovó, Ciprus és Magyarország után. Kíváncsian várjuk, mit hoz ki belőle Ivica Skelin, a tapasztalt horvát szakember.

NS-SZAKÉRTŐ:

BOROS ZOLTÁN 88-SZOROS VÁLOGATOTT JÁTÉKOS Boros Zoltán „A Falco, Szolnok, Alba, Paks négyes ugyanúgy a négy közé várható, mindegyiknek ez a célja, a Falcónak még inkább a döntő és az, hogy megnyerje a bajnokságot. Az Albába ölik a pénzt, és minden évad elején simán a döntőbe várjuk, de „messze van” ettől. Bojan Szubotics érdekes igazolás, a Szolnokban 30 évesen a csúcson volt, rutinos és jó játékos, kérdés, mire lehet képes egy korábban állandóan rohanó együttesben, igaz, Zlatko Jovanovic előző csapatánál az agresszív védekezésre alapozott. A biztos anyagi lábakon álló Szolnokra kíváncsi leszek, mit hoz ki magából az új igazolásokkal, Somogyi Ádámot nehéz pótolni, Krnjaj­szki Borisszal remek párost alkottak, ez volt a kulcs, de megtalálja a megoldást a klub. A Paksnál is mindig elmondjuk, mi­lyen jó a keret, de valami nem működik, vagy az edzővel van gond, vagy nem olyan jó a játékosok közötti összhang. Képes szárnyalni és mindenkit agyonverni, ám középcsapattól kikapni is, amit nem lenne szabad, ha el akar érni valamit. Nevelőegyesületemnek ugyanúgy drukkolok, mint eddig, Lakits Bandi első nagy megméretése jön, tanítottam őt az egyetemen, remélem, ott lesz a playoffban a gárda. A Kaposvár bronzérme meglepő volt, de megérdemelt, most inkább az öt-hatodik helyét látom reálisnak. A DEAC-ot edző Pethő Ákos és a soproni Baksa Szabi szintén a tanítványom volt, drukkolok nekik és örülök, hogy magyar edzőként lehetőséget kapnak az A-csoportban, mindkét klub esélyes a rájátszásra. Talány, hogy a Körmend mikor talál magára, nélküle nincs igazán jó magyar kosárlabda. A hátsó régió abszolút hektikus a Szegeddel, Péccsel, Kecskeméttel, Oroszlánnyal, Fóttal, bármikor le tudják győzni egymást ezek a csapatok, meghatározó lesz a külföldiek minősége, és hogy kell-e légióst cserélni, minden meccs nagyon fontos lesz.”

FÉRFI KOSÁRLABDA NB I

AZ 1. FORDULÓ PROGRAMJA

PÉNTEK

18.00: NHSZ-Szolnoki Olajbányász–OSE Lions

18.00: Alba Fehérvár–Egis Körmend

19.00: Sopron KC–DEAC

SZOMBAT

18.00: Falco KC Szombathely–Phoenix Fóti Tigrisek

18.00: Kometa-KVGY Kaposvári KK–SZTE-Szedeák

18.00: Atomerőmű SE–NKA Universitas Pécs

18.00: Budapesti Honvéd SE–Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét