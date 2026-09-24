Tenisz: Mokán István Damján elődöntős az U16-os Eb-n

Bejutott az elődöntőbe Mokán István Damján a Pármában zajló U16-os tenisz Európa-bajnokságon. A legjobb nyolc között 7:5 6:2-re legyőzte a holland Mats Juttét. A szövetség beszámolója szerint nehezen indult a meccs az 5. kiemelt magyar játékos számára, a rivális 2:0-ra, majd 4:2-re is vezetett ellene, innen fordította meg az első játszmát. A második szettben 0:1 után Mokán zsinórban öt game-et nyert, majd 5:2-nél adogatóként, 1 óra 50 perc alatt zárta le a mérkőzést.

Mokán a fináléba jutásért pénteken a német Miko Koeppennel találkozik.

(Kiemlet képünk forrása: Hungarian Tennis/Facebook)