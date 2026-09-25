Nemzeti Sportrádió

Megújult a Hunbasket applikáció – idén is érdemes tippelni!

2026.09.25. 09:03
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A 2026/27-es szezon kezdetére számos újdonsággal és felhasználóbarát fejlesztéssel frissült a Hunbasket applikáció. Az alkalmazásban még egyszerűbbé vált a tájékozódás, könnyebben elérhetők a mérkőzések és a statisztikák, a tippjáték legjobbjai pedig értékes nyereményekért versenyezhetnek. (x)

Megújult a Statisztika és a Menetrend menüpont szűrőstruktúrája, így a kedvencek, valamint a férfi és női NB I. A és NB I. B bajnokságok adatai átláthatóbban érhetők el. A csapatokra kattintva már közvetlenül megtekinthető az adott együttes teljes menetrendje, benne a lejátszott és a soron következő mérkőzésekkel, a csapatoldalakon pedig külön felületen jelenik meg a játékoskeret, a statisztika dobástérképpel és a menetrend.

Az élőben közvetített találkozók esetében a mérkőzésoldal tetején megjelenő banner közvetlenül a Hunbasket TV felületére irányít, később pedig az összefoglalók válnak elérhetővé. A Kedvencek menüpontban egy csapat kiválasztásakor szintén annak menetrendje nyílik meg, játékos esetén pedig annak statisztikái. Természetesen továbbra is kaphatsz értesítést, akár negyedenként, kedvenceid eredményeiről és mérkőzés statisztikáiról.

A következő fejlesztési ütemben a férfi és a női válogatott külön menüpontot kap majd. Az új válogatott aloldalak a klubcsapatok felületeinek mintájára készülnek el, így a nemzeti csapatokkal kapcsolatos legfontosabb információk is egy helyen lesznek elérhetők.

Tippelj, gyűjtsd a pontokat, és nyerj!

A 2026/27-es idényben is folytatódik a Hunbasket Tippjáték, immár bajnokságonként egységes, az egész szezont átölelő ranglistával. A játékban a Női NB I. A, a Férfi NB I. A, valamint a Férfi NB I. B Piros és Zöld csoport mérkőzéseire lehet tippelni.

A szabályok egyszerűek: a Hunbasket applikáció regisztrált felhasználói a mérkőzések hivatalos kezdési időpontjáig kiválaszthatják a várható győztest, minden helyes tipp pedig egy pontot ér. A tippek a kezdésig módosíthatók, az eredmények alapján pedig havi és teljes szezonra vonatkozó ranglisták készülnek.

Mind a négy bajnokság szezonvégi győztese egy, a Dunkshop által felajánlott kosárlabdacipővel gazdagodik. A második helyezettek egy, a férfi vagy a női válogatott tagjai által dedikált mezt és egy 10 000 forint értékű Dunkshop-vásárlási utalványt, a harmadik helyezettek pedig egy, a férfi vagy a női válogatott által dedikált kosárlabdát nyernek.

A játékszabályzat ITT olvasható.

Töltsd le vagy frissítsd a Hunbasket applikációt, kövesd kedvenceidet, valamint add le a tippjeidet, és bizonyítsd, hogy te ismered a legjobban a magyar kosárlabdát!

 

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