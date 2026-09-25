Superbike-vb: Farkas Kevin is indul a hétvégi Olasz Nagydíjon

A 19 éves magyar motoros a Facebook-oldalán közölte, hogy a Sportbike (SPB) kategóriában kap lehetőséget a ProGP NitiRacing csapatában egy Yamaha R7-es nyergében.

Farkas számára a helyszín az egyik lehető legjobb, hiszen múlt hétvégén ugyanezen a pályán a Ducati V2 Future Champ sorozatban a szombati első futamon harmadik, majd a vasárnapi második versenyen első lett.