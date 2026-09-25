Nemzeti Sportrádió

Superbike-vb: Farkas Kevin is indul a hétvégi Olasz Nagydíjon

2026.09.25. 09:40
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Farkas Kevin (jobbról a második) is lehetőséget kap (Fotó: Progp Racing/Facebook)
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superbike Farkas Kevin Olasz Nagydíj
Farkas Kevin is rajthoz áll a superbike-világbajnokság hétvégi Olasz Nagydíján Cremonában.

A 19 éves magyar motoros a Facebook-oldalán közölte, hogy a Sportbike (SPB) kategóriában kap lehetőséget a ProGP NitiRacing csapatában egy Yamaha R7-es nyergében.

Farkas számára a helyszín az egyik lehető legjobb, hiszen múlt hétvégén ugyanezen a pályán a Ducati V2 Future Champ sorozatban a szombati első futamon harmadik, majd a vasárnapi második versenyen első lett.

 

superbike Farkas Kevin Olasz Nagydíj
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