Hozták a kötelezőt: győzelemmel rajtoltak a portugálok

KÖZELEBB JÁR a negyvenkettedik születésnapjához, mint a negyvenegyedikhez, nem lehet kizárni, hogy a mostani az utolsó idénye, mégis gyanítjuk, senki sem lepődött meg azon, hogy Cristiano Ronaldo vezette ki a portugál válogatottat a Wales elleni Nemzetek Ligája-mérkőzésre. A nyáron kinevezett szövetségi kapitány, Jorge Jesus néhány hónappal ezelőtt még az ötszörös aranylabdás edzője volt az Al-Naszr csapatánál, meglepő lett volna, ha éppen ő dönt úgy, hogy ezen a szinten már lejárt a legenda ideje.

Vitinha kiugratása után Ronaldóé volt az első hazai lehetőség, ám a 10. percben éles szögből a bal sarok mellé lőtt, öt perccel később pedig csak azért nem került ziccerbe, mert rosszul vette át a labdát, és Neco Williams bele tudott vetődni a lövésébe. A játékrész feléhez közeledve aztán góllá érett Portugália fölénye: Joao Félix húsz méterről lőtte ki a vendégek kapujának jobb alsó sarkát. Noha Wales a sorozat előző kiírásában veretlenül nyerte meg a csoportját – Törökországot, Izlandot és Montenegrót maga mögé utasítva –, és jutott fel másodszor a legjobbak közé, látszott, messze nincs a riválisa szintjén, igaz, ez aligha jelentett bárkinek is újdonságot. Az első játékrész még két próbálkozást hozott Ronaldótól, ám ballábas kapáslövése elkerülte a kaput, jobbal leadott lövését pedig vetődve védte Danny Ward – dühöngött is miatta a hazaiak kapitánya.

A 49. percben minden korábbinál közelebb járt a gólszerzéshez Ronaldo, ám Rúben Neves jobbról küldött kitűnő beadására hiába érkezett jó ütemben, az öt és felesen belül sípcsonttal találta el a labdát, amely a kapu fölé szállt. Az 59. percben mindenki azt hitte a stadionban, megvan a nagy kedvenc 980. gólja, ám hiába talált be, néhány centis lesről indult. Nyolc perccel később Jorge Jesus lecserélte, így már a kispadról látta, hogy Brennan Johnson emelése a léc tetejéről pattan vissza a mezőnybe. Győzött Portugália, és ehhez még a legjobb játékára sem volt szüksége.

NEMZETEK LIGÁJA

1. FORDULÓ

A-LIGA

4. CSOPORT

Portugália–Wales 1–0 (Joao Félix 22.)

Norvégia–Dánia 3–2 (Bobb 14., Haaland 18., 74., ill. Damsgaard 25., Höjlund 60.)

Kiállítva: Wolfe (Norvégia, 90+3.)