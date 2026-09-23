Nemzeti Sportrádió

Nem viselhetnek sportmezeket a diákok egy francia iskolában

2026.09.23. 12:23
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A modern futballmezek sok esetben egyre jobban hajaznak a hétköznapi, utcai viseletre (Fotó: Getty Images)
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iskola labdarúgás mez diákok Franciaország
Az egyre gyakoribbá váló konfliktusok miatt a diákok nem viselhetnek sportmezeket a francia Nemours kisváros Honoré-de-Balzac állami középiskolájában.

A francia 20minutes.fr oldal információi szerint a nyári szünetben meghozott döntés előzménye az volt, hogy a tanulók között az utóbbi időben sokszor fordult elő veszekedés, amelyet szinte minden esetben futballcsapatok mezeinek viselése váltott ki.

A középiskola regionális felettes szerve – amely jóváhagyta a határozatot – megerősítette, hogy az intézkedés célja a nyugodt légkör megteremtése, ez feltétele a hatásos oktatásnak és hatékony tanulásnak.

A lapnak névtelenül nyilatkozott az iskola egyik pedagógusa, aki szerint a mostani döntéssel nem feltétlenül szűnnek majd meg a viták, mivel a fiatalok használati tárgyaira nem vonatkozik, márpedig egy-egy füzetborító, tolltartó, kulacs is viszályt válthat ki, amennyiben sportklub emblémája van rajta.

A nemours-i állami középiskola előtt Franciaországban magániskolák sora tiltotta már be az utóbbi években egyre népszerűbb sportmezek viselését.

 

iskola labdarúgás mez diákok Franciaország
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