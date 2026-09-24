Tekvondó: túl a nyári erős felkészülési időszakon

Pozitívan értékelte a szeptember közepi Multi European Gamesen indult kilenc magyar kadétkorú versenyző teljesítményét Galambos Bence, a felnőttválogatott utánpótlásra is „hivatalból” figyelő szövetségi edzője, aki egyfelől a közelgő korosztályos Eb szemszögéből elemezte a múlt heti nisi nemzetközi viadalt, másfelől az elmúlt hónapok tapasztalatait is megosztotta honlapunkkal.

A kadétok idei kontinensvetélkedője előtt a 12-14 éves tekvondósok legjobbjai számára a szerbiai Nis volt az utolsó felmérő állomás,

ahol roppant erős nemzetközi mezőny sereglett össze, benne nem kevesebb, mint kilenc ifjú honfitársunkkal. A szövetség beszámolója szerint közülük többen is közel jártak az éremszerzéshez. A 61 kilós Várkonyi Kende ötödik lett úgy, hogy három menetben tudta csak megállítani őt görög riválisa a négy közé jutásért rendezett meccsen, miután előtte egy törököt és egy másik görögöt is búcsúztatott. A 49 kilogrammos Novák-Filipich Domonkos is közel járt a dobogóhoz, szerbet, görögöt és bolgárt vert a menetelés során, és ő is csak három menetben veszített a későbbi győztes orosszal szemben. Az 53 kg-osoknál Borsos Tamás a harmadik körig verekedte magát, és lett végül kilencedik.

„Azt tudom mondani, hogy bár érmet nem sikerült szereznünk Szerbiában, nagyon erős teljesítmények voltak – fogalmazott elöljáróban Galambos Bence, a nagyválogatott vezető edzője, aki az utánpótlásnál szakmai munkáját is felügyeli. – Nis előtt nagyon erős nyári felkészülésen jutottunk túl, amely a novemberi kadét Eb előtti egyik legfontosabb időszaka volt a csapatnak. Egyhetes közös munka volt a Salim családdal is, emellett Belgiumban, Európa egyik legnevesebb utánpótlás-edzőtáborában is eltöltöttek néhány napot a fiatalok, s voltak, akik Szerbiában edzőtáborozhattak. Az alapozó és intenzív periódus után szerettünk volna nekik olyan versenyt választani, ahol az Eb-nél is erősebb viadalon tudnak indulni. Egy felmérőt, ahol kiderül, hol tartunk a felkészülésben” – mondta, majd kitért a nisi verseny további vonzerejére is.

„Az Eb-n minden súlycsoportban országonként alapvetően csak egy versenyző indulhat, a szerbiai Multi European Games azonban azt a lehetőséget kínálta, hogy akik döntőbe jutnak, extra helyet kapnak az Európa-bajnokságra. Az extra kvóta reményében pedig rengetegen jöttek Európa tekvondós top-országaiból, például Oroszországból, Törökországból, vagy éppen Azerbajdzsánból, s bizony volt súlycsoport, ahol hat mérkőzést kellett nyerni az aranyéremért” – tette hozzá Galambos Bence, aki értékelésében előre is tekintett:

Nagyon elégedettek lehetünk a kadétjainkkal, akikre fokozottan figyelünk, hiszen ők a jövő.

Úgy látom, hogy januártól a csapat az edző Néma Norbert vezetésével rengeteget lépett előre, s véleményem szerint a kadét Eb-n induló válogatottunkban benne van az érem lehetősége. A cél: ezt az álmot valósággá tenni az Európa-bajnokságon, amely november végén lesz Romániában.”

(Kiemelt képünkön: A Nisben szerepelt kadétválogatott Forrás: wtftaekwondo.hu)