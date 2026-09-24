Pénteki sportműsor: Ukrajna ellen a magyar válogatott a Nemzetek Ligájában
SZEPTEMBER 25., PÉNTEK
FUTBALLPROGRAM
NEMZETEK LIGÁJA
1. FORDULÓ
A-LIGA
1. CSOPORT
20.45: Olaszország–Belgium, Róma (Tv: Spíler2)
20.45: Törökország–Franciaország, Izmit (Tv: Spíler1)
B-LIGA
2. CSOPORT
18.00: Grúzia–Észak-Írország, Tbiliszi (Tv: Spíler2)
20.45: MAGYARORSZÁG–Ukrajna, Budapest, Puskás Aréna (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
4. CSOPORT
20.45: Lengyelország–Bosznia-Hercegovina, Varsó (Tv: Match4)
20.45: Svédország–Románia, Solna (Tv: Arena4)
C-LIGA
2. CSOPORT
18.00: Örményország–Lettország, Jereván
20.45: Montenegró–Ciprus, Podgorica
NŐI NB I
10. FORDULÓ
13.00: Pécsi MFC–Újpest
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
ASZTALITENISZ
WTT-SOROZAT, FEEDER, LINZ
10.00: férfi egyes, a 16 közé jutásért, páros, nyolcaddöntő
AUTÓSPORT
NASCAR
19.00: Track Series, Race to Stop Suicide 200 (Tv: Max4)
FORMULA–1
AZERI NAGYDÍJ, BAKI
10.30: 3. szabadedzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
14.00: időmérő (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
FORMULA–2
AZERI NAGYDÍJ, BAKI
6.10: sprintfutam (Tv: M4 Sport)
12.10: 1. főfutam (Tv: M4 Sport)
GOLF
20.00: Presidents Cup, 2. nap, Chicago (Tv: Eurosport2)
JÉGKORONG
ERSTE LIGA
17.30: Gyergyói HK–Dunaújvárosi Acélbikák
17.30: SC Csíkszereda–DVTK Jegesmedvék
17.30: Háromszéki Ágyúsok–Újpesti TE
18.30: FEHA19–Corona Brasov
18.30: DEAC–Budapest Jégkorong Akadémia HC
OSZTRÁK LIGA (ICEHL)
18.30: FTC-Telekom–Milano HC (olasz) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!
18.30: Graz99ers (osztrák)–Vienna Capitals (osztrák)
19.15: Red Bull Salzburg (osztrák)–EC Villach (osztrák)
19.15: Olimpija Ljubljana (szlovén)–EC KAC (osztrák)
19.15: Black Wings Linz (osztrák)–Pioneers Vorarlberg (osztrák)
KERÉKPÁR
HORVÁT KÖRVERSENY
14.00: férfiak, 4. szakasz (Tv: Eurosport1)
ORSZÁGÚTI VILÁGBAJNOKSÁG, MONTREAL
16.00: férfi U23-as mezőnyverseny (Feldhoffer Bálint) (Tv: Eurosport1; M4 Sport, 17.15)
KÉZILABDA
FÉRFI NB I, 4. FORDULÓ
18.00: Ferencvárosi TC–Eger Eszterházy SzSE
KLUBVILÁGBAJNOKSÁG
9.45: Los Angeles THC (amerikai)–Sydney University (ausztrál) (Tv: Sport1)
12.00: Pinheiros (brazil)–Barca (spanyol) (Tv: Sport1)
14.15: Muntada Derb Szultan (marokkói)–Zamalek (egyiptomi) (Tv: Sport1)
16.45: Al-Ahli (egyiptomi)–One Veszprém HC (Tv: Sport1)
19.30: Burgan (kuvaiti)–Füchse Berlin (német)
KOSÁRLABDA
FÉRFI NB I, 1. FORDULÓ
18.00: NHSZ-Szolnoki Olajbányász–MVM-OSE Lions
18.00: Alba Fehérvár–Egis Körmend
19.00: Sopron KC–DEAC
KÜZDŐSPORT
15.30: ONE172, Friday Fights, Bangkok (Tv: Sport2)
ÖKÖLVÍVÁS
EURÓPA-BAJNOKSÁG, SZÓFIA
16.00: döntők
16.30: női 57 kg, Kukhta Vladislava–Ljudmilla Voroncova (orosz)
17.00: női 65 kg, Hámori Luca–Azalija Aminyeva (orosz)
RÖPLABDA
FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG, BULGÁRIA, FINNORSZÁG, OLASZORSZÁG, ROMÁNIA
ELŐDÖNTŐ
17.00: Szlovénia–Lengyelország
21.00: Finnország–Franciaország (Tv: Sport2)
SAKK
SAKKOLIMPIA, SZAMARKAND
12.00: 9. forduló
SPORTLÖVÉSZET
ORSZÁGOS BAJNOKSÁG, BUDAPEST (NEMZETI LŐTÉR)
15.30: férfi 25 m gyorstüzelő pisztoly, döntő
TENISZ
LAVER-KUPA, LONDON
14.00: három egyes- és egy párosmérkőzés (Tv: Eurosport2; Eurosport1, 20.00)
ATP 250-ES TORNA, HANGCSOU
7.30: egyes, 2. forduló; páros, 1. forduló
9.00: Marozsán Fábián (6.)–Daniel Taro (japán)
10.30: Marozsán Fábián, Patrik Rikl (magyar, cseh)–Quentin Halys, Lucas Miedler (francia, osztrák, 1.)
BILLIE JEAN KING-KUPA, VILÁGDÖNTŐ, SENCSEN
11.00: elődöntő
WTA 250-ES TORNA, SZÖUL
5.00: egyes, elődöntő; páros, elődöntő
6.30: Bondár Anna (6.)–Elena-Gabriela Ruse (román, 4.)
TRIATLON
VILÁGBAJNOKSÁG, PONTEVEDRA
10.00: para-világbajnokság
15.35: női U23-as verseny
18.35: férfi U23-as verseny
VÍZILABDA
NŐI OB I, 4. FORDULÓ
19.30: FTC-Telekom–Szegedi VE Goodwill Pharma Fortacell
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel
Műsorvezető: Csisztu Zsuzsa, Bene Ferenc
Szerkesztő: Bikfalvi Tamás
6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle
7.00: Vendégünk Csabai Edvin, a Magyar Edzők Napja kapcsán
8.00: Bánki József a vonalban
9.00: Kemény Dénes a vonalban. Napi sportesemények
10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval: a magyar labdarúgó-válogatott a Nemzetek Ligája 2024–2025-ös idényében
12.00: Bajnokok – az olimpiai ezüstérmes, világ- és Európa-bajnok vízilabdázó Kásás Zoltánnal Szegő Tibor beszélget
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: Válogatás a Nemzeti Sportrádió legjobb beszélgetéseiből
Hazafutás
Műsorvezető: L. Pap István
Szerkesztő: Szabó Bence
15.00: A Magyar Diáksport Napja alkalmából vendégünk Balogh Gábor, a Magyar Diáksportszövetség elnöke. A Magyarország–Ukrajna labdarúgó Nemzetek Ligája-mérkőzés előtt: interjú Kovács Kálmán korábbi válogatott labdarúgóval
16.00: Nemzeti sportkör. Vendégek: Thury Gábor, Kis Tamás, Gyenge Balázs
17.00: Gurulj be lassítva is
Körkapcsolás
Műsorvezető: Jó András
Szerkesztő: Szabó Szilvia
18.00: Ez történt a labdarúgó Nemzetek Ligája A-ligájában
18.30: Közvetítés az FTC–Milano jégkorong ICEHL-mérkőzésről. Kommentátor: Edvi László
20.45: Közvetítés a Magyarország–Ukrajna labdarúgó Nemzetek Ligája-mérkőzésről. Kommentátor: Katona László, Tóth Béla. Szakértő: Bene Ferenc
22.15: Sportvilág Keszi Dórával