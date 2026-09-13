Triatlon: egy ezüst, egy bronz a zágrábi junior Európa-kupa-viadalon

Véget ért a junior triatlonosok zágrábi Európa-kupa-viadala, amelyről két éremmel térhet haza a magyar küldöttség. A lányok mezőnyében Katona Korinna második lett – aki a héten adott interjút az Utanpotlassport.hu-nak –, Kovács Miléna 6., Bán Petra 8., Filep Zóra 12., továbbá Lauer Liza 14., Geri Alíz Júlia 15., Nyíri Bernadett 16., Nagy Bianka Kata 18., Urbán Emma 23., Gál Boglárka pedig 24.

A fiúk versenyén bronzérmet szerzett Németh Dániel, 7. helyen ért célba Szabó Levente, és közvetlenül be mögötte futott be Ézer Tomka.Izsák Csaba 14. lett, Jakab Zsombor 15., Mihály Szabolcs 20., Bercsa Bence 23., Kovács Benett 26., míg Kendeh-Kirchknopf Sebestyán Pált kizárták.

Kiemelendő, hogy mindkét nem junior Európa-ranglistáján három magyar található a legjobb tíz között. A lányoknál az éllovas immár a verseny előtt még harmadik Katona Korinna, az ötödik helyen áll Kropkó Jázmin és a hetediken Filep Zóra. A fiúk rangsorában második Szabó Levente, harmadik Németh Dániel és nyolcadik Kendeh-Kirchknopf Sebestyán Pál.

A sorozat utolsó állomását szeptember 25-én és 26-án, Bledben rendezik.

(Kiemelt képünk forrása: Magyar Triatlon Szövetség)