Nemzeti Sportrádió

Öttusa: a leánycsapat is megnyerte az U19-es Eb-t

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2026.09.12. 20:17
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Öttusa utánpótlás utánpótlássport
A fiúk után a magyar leánycsapat is aranyérmet szerzett a portugáliai U19-es öttusa Európa-bajnokságon. Darányi Zora negyedik lett egyéniben.

A néhány héttel ezelőtt U19-es világbajnoki címet ünneplő Darányi Zora a kontinensbajnokságot is remek vívással kezdte, az akadálypályán viszont nem jött ki számára a lépés. A Magyar Öttusa Szövetség beszámolója szerint az időveszteség ellenére nagyon kevesen, egész pontosan négy másodpercen múlott neki egyéniben a dobogós helyezés, de végül be kellett érnie a negyedik hellyel (a harmadik és a kilencedik helyen befutó között alig tizenhárom másodperc különbség alakult ki).

A kilencedik ráadásul a második legjobb magyar, Balzsay Jázmin lett, akit hat másodperccel követett a tizedik Herbák Hanna. Bár az egyéni versenyben ezek a néhány pontok a lányok ellen dolgoztak, a csapatversenyben visszaköszönt, hogy mindhárman a szoros élmezőnyben végeztek, ugyanis 75 ponttal zártak az ezüstérmes németek előtt,

megszerezve a magyar válogatott második Európa-bajnoki aranyát a portugáliai Caldas de Rainhában.

(Kiemelt kép forrása: MÖSZ)

Öttusa utánpótlás utánpótlássport
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