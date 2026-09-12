Öttusa: a leánycsapat is megnyerte az U19-es Eb-t

A néhány héttel ezelőtt U19-es világbajnoki címet ünneplő Darányi Zora a kontinensbajnokságot is remek vívással kezdte, az akadálypályán viszont nem jött ki számára a lépés. A Magyar Öttusa Szövetség beszámolója szerint az időveszteség ellenére nagyon kevesen, egész pontosan négy másodpercen múlott neki egyéniben a dobogós helyezés, de végül be kellett érnie a negyedik hellyel (a harmadik és a kilencedik helyen befutó között alig tizenhárom másodperc különbség alakult ki).

A kilencedik ráadásul a második legjobb magyar, Balzsay Jázmin lett, akit hat másodperccel követett a tizedik Herbák Hanna. Bár az egyéni versenyben ezek a néhány pontok a lányok ellen dolgoztak, a csapatversenyben visszaköszönt, hogy mindhárman a szoros élmezőnyben végeztek, ugyanis 75 ponttal zártak az ezüstérmes németek előtt,

megszerezve a magyar válogatott második Európa-bajnoki aranyát a portugáliai Caldas de Rainhában.

(Kiemelt kép forrása: MÖSZ)