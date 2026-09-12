Kézilabda: A csapategység hozta meg az Eb-győzelmet – Eklemovic Márkó

Három és fél éve, 2023-ban bemutattuk az akkor 15 esztendős kézilabdázót, a korábbi kiváló játékos, Eklemovic Nikola fiát, Márkót a honlapunkon, aki már akkoriban is jóval idősebbek között bizonyíthatott, a Veszprém sportolójaként az U20-as bajnokság mellett bemutatkozhatott a felnőttek között a Magyar Kupában és a nemzetközi kupaporondon a SEHA-ligában is.

A fiatal azóta játszott Tatabányán, Balatonbogláron a NEKA-n, a legutóbbi évadban pedig a győri ETO University HT együttesében gyűjtötte az NB I-es játékperceket, miközben a korosztályos válogatottban is számítottak rá. Három évvel ezelőtt az EYOF-on, 2024-ben az ifik Európa-bajnokságán szerzett bronzérmet a 2006-os és 2007-es születésűek alkotta nemzeti csapattal, a legnagyobb siker pedig az idén júliusban jött el, amikor – immár juniorként – a romániai U20-as Eb-n lett első. Ráadásul a torna legjobb irányítójának is megválasztották, a beálló Mészáros Mátéval együtt bekerült az All Star-csapatba.

„Még mindig hihetetlen visszagondolni az Európa-bajnokságra – mondja a honlapunknak Eklemovic Márkó. – A korábbi években, az EYOF-on, az Európa-bajnokságon és a vébén (2025-ben az egyiptomi eseményen hetedik lett az együttes – a szerk.) is rengeteget tanultunk, sok tapasztalatot szereztünk, de nem kérdés, hogy ez az eddigi legszebb élmény.

A csapategység hozta meg a sikert,

hogy egymásért is tudtunk küzdeni, ami nem csoda, a csapat magja évek óta egyben van, jól ismerjük egymást, baráti a viszony, ez rengeteget jelentett. Meg persze az is, hogy a svédek elleni középdöntős vereség után a folytatásban újra el tudtuk hinni, hogy akár a végső győzelem is összejöhet. A különdíjnak is nagyon örülök, óriási megtiszteltetés; emlékszem, már mentem volna az öltözőbe a döntő után, amikor az egyik szervező elkapott a pálya szélén, hogy maradjak még. Elcsíptem, hogy az All Star-csapatról van szó, nem akartam hinni a fülemnek.”

Eklemovic Márkó a legjobb irányítónak járó különdíjjal az U20-as Eb-n Fotó: EHF

Márkó hamarosan édesapja útját követheti majd (tulajdonképpen a kézilabdázással, és azzal, hogy ő is irányítóként szerepel, jó ideje ezt teszi), hiszen idén márciusban érkezett a hír, hogy a Pick Szeged szerződtette; Nikola 1999 és 2004 között szerepelt a csapatban, utána igazolt Veszprémbe, ahol hét esztendőt töltött el, miközben a magyar válogatottal több világversenyen is részt vett. Márkó – aki 2030-ig tartó megállapodást kötött a szegediekkel, a jelenlegi évadban pedig kölcsönben továbbra is az ETO-t erősíti – jelenleg a talpsérülése utáni rehabilitációs időszakát tölti. Hangsúlyozza, türelmesnek kell lennie, de már nagyon várja, hogy visszatérjen a pályára.

A fiatal ebben az évadban is a győri ETO University HT csapatában szerepel az NB I-ben Forrás: ETO University HT

„Az elsődleges cél, hogy a sérülésemből visszatérjek, majd az, hogy az NB I-ben minél nagyobb magabiztosságot szerezzek, minél több játékpercet gyűjtsek.

Természetesen a Szeged is ott jár a fejemben, ha előrébb tekintünk, bízom benne, hogy trófeákat emelhetek majd a magasba,

és sikeres lesz az ottani időszakom.”

(Kiemelt képünkön: Eklemovic Márkó a szlovénok elleni U20-as Eb-elődöntőben Fotó: EHF/Flaviu Buboi/FRH)