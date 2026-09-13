A végére elfáradt a Vasas, sorozatban kilencszedszer Magyar Kupa-győztes az FTC vízilabdacsapata

Igen nagy öröm szabadult fel a Vasas játékosaiból, nemkülönben a stábtagokból szombaton, miután nemcsak, hogy bejutottak a Magyar Kupa döntőjébe, de igen nagy különbséggel, 19–13-mal múlták felül a BVSC-t. Fontos volt az angyalföldieknek a kissé nehézkes legutóbbi idény után, hogy a 2026–2027-es kiírást már biztosan éremmel kezdik meg. Ezzel a lendülettel pedig a sorozatban kilencedik kupagyőzelmére készülő Ferencváros dolgát sem tették egyszerűvé a döntőben a majdnem telt házas Komjádi uszodában. A két csapat egymás ellen kezdte meg a bajnokságot szerdán, akkor az FTC 22–11-re nyert.

Kezdésnek Gyárfás Tamás szerzett vezetést, majd Mizsei Márton védte ki Dusan Mandics ötméteresét. Az FTC így is gyorsan fordított. „Kezek!” – kiáltott fel a Vasast irányító Kovács Róbert, de mire felemelték volna a játékosok, Nagy Ákos bebombázta a zöld-fehérek harmadik gólját (3–1). A Vasas egyébként ettől eltekintve jól védekezett, de a túloldalon Vogel Soma felvette a versenyt Mizseivel a védések számában. Ugyan az FTC ezután még kétszer vezetett két góllal, Nagy Márton kihasznált egy kettős emberfórt, majd Hessels Sebastian lőtt hatalmas gólt, egyenlített a Vasas – sőt, egy rosszul végrehajtott FTC-csere miatt ötméterest kapott, Bátori Bence belőtte, már az angyalföldiek vezettek 6–5-re! Jó kis macska-egér játék kerekedett, és néhány percig Nyéki Balázs csapata volt az üldöző.

Egy utolsó másodperces ejtéssel Dusan Mandics azért megfájdította a piros-kék szíveket, így a nagyszünetben 7–7 volt az állás – fordulás után pedig kezdte visszaszerezni az irányítást Nyéki Balázs együttese. Vigvári Vendel lövésére még átért Mizsei a jobb fához, és hárított, ám néhány másodperc múlva Mandics tüzelt újból a kapuba – hamarosan Vámos Márton lőtte fejbe Mizseit, a sarokdobás után Manhercz Krisztián talált be, ezután Vigvári használta ki az emberelőnyt: kevesebb mint két perc alatt háromgólos előnybe került az FTC (12–9), és a záró szakasz kezdetére is ez maradt a különbség (13–10).

A negyedik negyedre pedig már nem tudta tartani a maga által addig diktált tempót a Vasas. Konsztandinosz Kakarisz iszonyatos szorításból is begyűrte a labdát Mizsei kapujába, majd Vámos passza után egyérintőből talált be Edoardo Di Somma – innen pedig már nem volt visszaút. Az FTC 2023 után ismét nyert a döntőben a Vasas ellen, megszerezte 26. Magyar Kupáját, de meg kellett dolgoznia a sikerért. 18–12

FÉRFI VÍZILABDA MAGYAR KUPA, DÖNTŐ

FTC-TELEKOM WATERPOLO–VASASPLAKET 18–12 (4–2, 3–5, 6–3, 5–2)

Budapest, Komjádi uszoda, 1800 néző. Vezette: Kun Gy., Kollár

FTC: VOGEL SOMA – Manhercz K. 1, DI SOMMA 3, VIGVÁRI VENDEL 2, Kakarisz 1, MANDICS 4, Nagy Ákos 1. Csere: Szakonyi (kapus), VÁMOS M., FEKETE G. 3, Jámbor, Varga V., Jansik Sz. 2, Vismeg Zs. 1. Edző: Nyéki Balázs

VASAS: MIZSEI – Nagy M. 2, Hessels B. 1, Ragács, Lakatos S. 1, BÁTORI 2, BARACS 2. Csere: Tóth M., GYÁRFÁS T. 2, Aranyi M. 1, Szalai P. 1, Gőgh. Edző: Kovács Róbert

Emberelőny-kihasználás: 13/6, ill. 11/6

Gól – ötméteresből: 1/0, ill. 2/2

Kipontozódott: Lakatos S. (32. p.), Vismeg (32. p.)

MESTERMÉRLEG

Nyéki Balázs: – Eleinte azt gondoltam, hogy a kupadöntő hangulata miatt jobban beleéljük magunkat a meccsbe, ehhez képest, bár az elején jól játszottunk, valahogy kikerültünk a komfortzónánkból. De fontos, hogy a játékosok váltsanak, és fel legyenek készülve arra, hogy nem jön minden automatikusan, és hogy nem feltétlenül vezetünk hat-hét góllal már az első félidőben. Nagyon keményen meg kellett küzdenünk a sikerért, de ez a jól játszó Vasas dicsérete is, három negyedig nagy csatára késztetett bennünket, utána viszont kinyílt az olló.

Kovács Róbert: – A szombati elődöntőben rengeteget kiadtak magukból a játékosok, kíváncsi voltam, mennyi marad bennük a döntőre. Nagyon sok – és nem tudom, honnan merítettek ennyi erőt. Óriási lélekkel, hittel, szívvel álltak bele a találkozóba. A szerdai bajnokin másfél negyedig, ezúttal három, három és fél negyedig tartottuk a tempót. Rendkívül büszke vagyok, nagyon jó a csapattal dolgozni, köszönet illeti a játékosokat a hozzáállásukért. Ez egy megnyert ezüstérem, megérdemelten győzött az FTC, de megnehezítettük a dolgát.

A 3. HELYÉRT

KAPOSVÁRI VK–BVSC-MANNA ABC 11–18 (3–4, 2–4, 2–3, 4–7)