Jégkorong: Rapos Gergely megérett a légiós kalandra

Mint arról korábban beszámoltunk, az Újpesti Jégkorong Akadémia 2007-es születésű növendéke, Rapos Gergely a következő évadban már nem lesz tagja a klub Erste Ligás felnőttcsapatának, az UTE keretének, ugyanis időközben a finn SaiPa csapatához csatlakozott, így ősztől a finn U20-as első osztályban szerepelhet.

Az U20-as válogatott csatárreménység az előző szezonban 17 meccsen játszott a hazai felnőttélvonalban, gólt is lőtt, illetve a rájátszásban is szerzett pontokat. Emellett az U20-as osztrák bajnokságban 31 meccsen 25 pontot jegyzett. Részese volt ő is a juniorválogatott feljutásának a milánói divízió I/B-csoportos világbajnokságon, valamint tavasszal debütált már a felnőtt nemzeti csapatban is.

„Öt sikeres évet töltöttem Újpesten, még elsőéves U16-os korúként a Sportországi Cápáktól igazoltam a lila-fehérekhez, akkor szerettem volna szintet lépni, és utólag azt mondhatom, ez abszolúte sikerült – kezdte Rapos az Utánpótlássportnak. – Megkaptam a lehetőséget a fejlődésre Újpesten, amivel szerintem élni is tudtam, ebből pedig hosszabb távon is rengeteget profitálhatok a pályafutásomban.

Ugyanakkor úgy éreztem, itt volt az ideje, hogy kipróbáljam magam légiósként, és megtegyem a következő lépcsőfokot a karrieremben – ehhez a SaiPa éppen ideális állomás lehet.

Már tavaly is próbálkoztam azzal, hogy külföldre szerződjek, akkor még Amerika volt a célpont, az NAHL-ben lehetett volna lehetőségem, viszont egyéb tényezők miatt a legvégén sajnos az meghiúsult, így maradtam végül még egy évet Újpesten, ami összességében remekül sült el. Viszonylag sok játéklehetőséget kaptam a felnőtteknél az Erste Ligában, ami jó terepnek bizonyult az egyéni fejlődésem szempontjából. Hál'istennek sikerült is megalapozni azt, hogy az idén nyáron most már tényleg összejöjjön a külföldi szintlépés. Csak a nyár végén realizálódott ez a lehetőség a SaiPánál, de igyekeztem lecsapni rá, jól teljesíteni a próbajátékon, aztán pozitívan alakultak a dolgok, tetszett a játékom a klubnak, és leigazoltak."

Forrás: Újpesti Jégkorong Akadémia

Új csapatában már két mérkőzésen is túl van a finn U20-as bajnokságban, és első asszisztját is megszerezte a SaiPában.

„A játék sokkal gyorsabb, intenzívebb és fizikálisabb is Finnországban, emiatt jóval kevesebb idő áll rendelkezésre jól dönteni az egyes játékhelyzetekben. Ráadásul mivel a finneknél az U20-as korosztályban túlkorosként akár huszonegy-huszonkét évesek is visszajátszhatnak, így tényleg

rendkívül erős a mezőny, gyakorlatilag már a meccskeretbe kerülésért is alaposan meg kell harcolni.

Az apró részletekre nagyon odafigyelnek a finnek, folyton azt keresik, hogy miben lehetnének még jobbak. Alapvetően támogató közegbe érkeztem, segítőkészek a játékostársak és az edzők is. Egyelőre remekül érzem magam a klubnál, ebben sokat segít az is, hogy az U20-asoknál akad egy magyar csapattársam is Besenyei Botond személyében, aki már több mint két éve itt játszik, így jól ismeri a helyi viszonyokat. Ráadásul az U18-asoknál szintén ott játszik Baróti Bence és Rákosi Lázár is, szóval jelenleg igencsak nagy a magyar kontingens itt a klubnál."

(Kiemelt képet készítette: Vörös Dávid/UTE)