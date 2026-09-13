Nemzeti Sportrádió

Női kosárlabda-vb: kiütötték a házigazdát, bronzérmesek a spanyolok

2026.09.13. 19:01
Fotó: Getty Images
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bronzmérkőzés Spanyolország Németország női kosárlabda-világbajnokság
Spanyolország szerezte meg a harmadik helyet a berlini női kosárlabda-világbajnokságon, mivel a vasárnapi bronzmérkőzésen huszonhárom ponttal legyőzte a házigazda németeket.

A tavaly Európa-bajnoki ezüstérmes spanyol női kosárlabda-válogatott 2010 óta negyedszer állhatott vb-dobogóra, miután a bronzmérkőzésen  81–58-ra legyőzte a házigazda Németországot. A helyosztó hőse a spanyol Iyana Martin lett, aki 22 pontot szerzett. A hazaiaknak ez volt a második világbajnokságuk, 1998-ban – ugyancsak odahaza – 11-edikek lettek, egy hellyel a magyarok mögött végezve.

KOSÁRLABDA
NŐI VILÁGBAJNOKSÁG, BERLIN
A 3. HELYÉRT
Németország–Spanyolország 81–58 (25–15, 15–21, 21–15, 20–7)

 

bronzmérkőzés Spanyolország Németország női kosárlabda-világbajnokság
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