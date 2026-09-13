Sportlövészet: Mészáros és Péni sikere a vb-válogatón

Mészáros Eszter (MATE-Gödöllői EAC) 592 körös kiváló eredménnyel nyerte meg a nők 50 méter puska három testhelyzetű számát a Fehér úti Nemzeti Lőtéren megrendezett 50 méteres világbajnoki válogató második napján. A magyar szövetség vasárnapi tájékoztatása szerint a második Dénes Eszter (UTE) 584, a harmadik Nagybányai-Nagy Anna (BHSE) 583 kört teljesített.

A férfiaknál ezúttal is Péni István (UTE) győzött, méghozzá 588 körrel, ami a szeles, változékony időben jó teljesítménynek számít. A második Hammerl Soma (UTE) 584 kört, míg a harmadik Hári Péter (BHSE) 576 kört ért el.

Az alapverseny rangsorolt, döntőket nem rendeztek. A novemberi dohai vb lesz sportlövészetben az első világverseny, ahol már olimpiai kvótákat osztanak a 2028-as Los Angeles-i játékokra.