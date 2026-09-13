Nemzeti Sportrádió

Sportlövészet: Mészáros és Péni sikere a vb-válogatón

2026.09.13. 19:12
null
Mészáros Eszter (Fotó: Árvai Károly)
Címkék
Péni István válogatóverseny Mészáros Eszter sportlövészet
A férfiaknál Péni István, a nőknél Mészáros Eszter nyerte meg a puskások 50 méteres három testhelyzetű válogatóversenyét vasárnap.

Mészáros Eszter (MATE-Gödöllői EAC) 592 körös kiváló eredménnyel nyerte meg a nők 50 méter puska három testhelyzetű számát a Fehér úti Nemzeti Lőtéren megrendezett 50 méteres világbajnoki válogató második napján. A magyar szövetség vasárnapi tájékoztatása szerint a második Dénes Eszter (UTE) 584, a harmadik Nagybányai-Nagy Anna (BHSE) 583 kört teljesített.

A férfiaknál ezúttal is Péni István (UTE) győzött, méghozzá 588 körrel, ami a szeles, változékony időben jó teljesítménynek számít. A második Hammerl Soma (UTE) 584 kört, míg a harmadik Hári Péter (BHSE) 576 kört ért el.

Az alapverseny rangsorolt, döntőket nem rendeztek. A novemberi dohai vb lesz sportlövészetben az első világverseny, ahol már olimpiai kvótákat osztanak a 2028-as Los Angeles-i játékokra.

 

Péni István válogatóverseny Mészáros Eszter sportlövészet
Legfrissebb hírek

Péni István kiváló eredménnyel győzött az 50 méteres puska vb-válogatón

Egyéb egyéni
Tegnap, 19:09

Paralimpia 2028: megvan az első magyar kvóta!

Egyéb egyéni
2026.09.10. 10:08

Koronglövő ob: Nyitrai Anna, Nemes Áron és Hegyi Norbert egyéni aranyérme

Egyéb egyéni
2026.09.06. 20:30

Iráni sikerek a KSI-kupa nemzetközi sportlövő viadalon

Egyéb egyéni
2026.09.06. 19:36

Sportlövő vb-válogató: Fábián és Pekler remekelt

Egyéb egyéni
2026.09.05. 19:43

Gyász: elhunyt az olimpiai bajnok olasz sportlövő

Egyéb egyéni
2026.08.24. 11:06

A sportlövő Péni István Európa-rekorddal lett ezüstérmes a kínai vk-versenyen

Egyéb egyéni
2026.07.26. 12:26

Sike József aranyérmes az 50 méteres 40 vegyes számban a mozgócéllövő-vb-n

Egyéb egyéni
2026.07.25. 17:24