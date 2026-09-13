Russell közel a feladáshoz: Már nem is foglalkozom a bajnoki küzdelemmel

Lando Norris szinte tökéletes versenyt futott a rajtvonaltól a kockás zászlóig, mégsem az ő sikerével zárult az első Madringen rendezett Spanyol Nagydíj. A regnáló bajnok remek rajtot vett, megtartotta a vezetést, elhúzott a mezőnytől, és végig erős tempót mutatott. A virtuális biztonsági autós szakasz azonban a lehető legrosszabb pillanatban jött a számára, így végül harmadikként ért célba. Az idénybeli és egyben pályafutása nyolcadik győzelmét megszerző Andrea Kimi Antonelli, valamint a másodikként befutó Max Verstappen is úgy látta a leintés után, hogy a VSC-fázis nélkül Norris nyerte volna a futamot.

„A virtuális biztonsági autós szakasz akkor lépett életbe, amikor már elhaladtam a bokszutca bejárata mellett, úgyhogy nem tehettem semmit – kezdte az értékelést Norris. – Gratulálok Kiminek és Maxnak, mindketten jó versenyt futottak ma. Egyszerűen nem volt mellettünk a szerencse. Mindent megtettem, hogy elkapjam Maxot, de nehéz volt előzni, ő pedig gyakorlatilag nem hibázott. Kemény verseny volt, és kicsúszott a kezünkből. Úgy éreztem, megérdemeltük volna, de néha ilyen a versenyzés. Ezt most le kell nyelnünk, aztán legközelebb újra megpróbáljuk.”

A McLaren az elmúlt négy versenyhétvégéből három alkalommal pole pozíciót szerzett, és Norris ezúttal sem azért nem tudta győzelemre váltani a rajtelsőségét, mert ne lett volna meg a tempója hozzá. A címvédő úgy érzi, még lesz lehetőségük, de kiemelte, nem lesz könnyű dolguk. „Nehéz megmondani. Ezek a dolgok nem jönnek maguktól. Úgy érzem, keményen dolgozom, és sokat kihozok az autóból. Az időmérőn egészen elképesztő körrel szereztem meg a pole-t. Úgy érzem, tökéletes versenyt futottam, egyszerűen csak nem volt szerencsém.”

„Tovább dolgozunk. A csapat fantasztikus munkát végez, keményen dolgozunk. Továbbra is így kell tennünk, mert a többiek is remekül teljesítenek, és az élmezőnyben kemény a harc. Továbbra is nyomni fogjuk, próbálkozunk, és még több győzelemre nyílhat esélyünk. Nem fogjuk hagyni, hogy ez lelombozzon minket, tovább nyomjuk.”

Antonelli az újabb győzelmével immár 81 pontra növelte az előnyét a bajnoki összetettben a legközelebbi riválisához, George Russellhez képest, miközben az idén először kieső Lewis Hamilton lemaradása már meghaladja a száz pontot a harmadik helyen. Az olasz versenyző újabb fontos lépést tett meg a vb-cím felé, de a verseny után arról beszélt, hogy ezúttal nem olyan édes számára a győzelem íze, mint egy héttel ezelőtt, amikor a 19. helyről indulva nyert.

„Nagyon nehéz futam volt, egyáltalán nem volt magától értetődő, különösen a gumikezelést illetően. Remek győzni, de ez a siker most nem olyan édes, mert összességében Lando érdemelte volna meg, de természetesen elfogadjuk az eredményt. Ettől eltekintve rendkívül erős versenyem volt, különösen a kemény gumin mutattunk jó tempót. Még tovább kell dolgoznunk.”

Hiába az egyre növekvő előny, Antonelli nem szeretne a bajnoki címre gondolni. „Pontosan ezt nem szeretném. Versenyről versenyre akarok haladni, folyamatosan jó teljesítményt nyújtani, és közben élvezni az egészet. Minden futamon a tőlem telhető legjobbat akarom nyújtani, aztán meglátjuk, hol kötünk ki az év végén.”

Verstappen a szezonbeli hatodik dobogós helyezését éte el, nála többször csak a Mercedes kettőse, Antonelli és Russell zárt többször a top 3-ben. Az olasz tizenkétszer, míg a brit hét alkalommal. A holland már a szombati időmérő után is nagyszerű eredményként könyvelte el a harmadik helyet, a futamon sikerült azt is felülmúlnia. „A versenytempónkat tekintve ez nagyszerű eredmény a számunkra.”

„Lando peches volt a virtuális biztonsági autóval, nekünk ez a második hely hihetetlenül jó eredmény. Látható volt, mennyire közeledett hozzám, de itt nem lehet előzni, így magam mögött tudtam tartani. Egyszerűen a pálya középen tartottam az autót. Ez itt elég jól működik, és közben próbáltam megőrizni a tapadást a gumikban, ami az etap legnehezebb része volt.”

A Ferrari már a rajtnál megosztotta a két versenyző között a stratégiát, hiszen a negyedik helyről induló Lewis Hamilton lágy, míg az ötödik pozícióból elrugaszkodó Charles Leclerc a kemény gumin rajtolt. Noha a hétszeres világbajnok remek rajtot vett, ezt nem igazán tudta kamatoztatni, hiszen már hamar fékprobléma jelentkezett nála, és végül a hatodik körben kénytelen volt feladni a versenyt is.

A brit az idén először nem tudott befejezni egy futamot, és hátránya 101 pontra nőtt az összetettben. A versenyző a falat is eltalálta, de ez nem állt összefüggésben a jelentkező meghibásodással. „Már előtte jelentkezett, amikor az 5-ös kanyarba menet fékeztem. Ráléptem a fékre, az autó elkezdett lassulni, aztán a pedál elmozdult, és hirtelen a gép már nem lassult tovább olyan ütemben, mint általában szokott. Ennek következtében túl nagy sebességgel érkeztem meg a kanyarba, de végül csak súroltam a falat.”

„Utána a pedál újra rendesen működött, néhány kanyarral később viszont megint elmozdult. Nem igazán tudom, mi okozhatta” – magyarázta Hamilton, aki igyekszik optimistán tekinteni előre „Egész jó autónk volt ezen a hétvégén, és szerintem tovább tudunk javítani rajta. Úgy gondolom, a jövőben még jobb eredményeket érhetünk el.”

„A csapat fantasztikus munkát végzett, úgyhogy sajnálom, hogy ma nem tudtuk ezt egy igazán jó eredménnyel meghálálni. Szerintem megvolt az autónk ahhoz, hogy harcban legyünk a győzelemért, de sajnos ma nem jött össze.”

A Ferrari tehát már a verseny elején elvesztett egy autót, majd Leclerc révén hiába vezette sokáig a futamot, végül a dobogóról is lemaradt. A monacói nem állt ki a virtuális biztonsági autós szakasz alatt, helyette elnyújtotta az etapját, és egészen a 49. körig az élen is haladt. Utána friss lágyakon kezdte a hajrát, azonban ahelyett, hogy közeledett volna a top 3-hoz, a végén arra kellett figyelnie, hogy maga mögött tartsa Russellt.

Russell már közvetlenül a rajt után összetűzésbe került Piastrival, amiből az ausztrál jött ki rosszabbul, majd a brit is meglehetősen halvány futamot teljesített. A hajrában ugyan megközelítette Leclerc-t, előzni azonban nem tudott, így végül közel félperces hátrányban szelte át a célvonalat győztes csapattársához képest. A Mercedes-pilóta szerint a virtuális biztonsági autós szakasz sem kedvezett neki, és összességében rosszabb eredményt ért el annál, mint amit a tempója alapján megérdemelt volna.

„Nagyon bosszantó volt, hogy éppen akkor volt virtuális biztonsági autós szakasz. Abban bíztunk, hogy eljutunk a 40. körig. Tudtuk, hogy Kimi, és igazából a közepes, illetve lágy gumin rajtolók valahol a 15. kör környékén kiállnak majd, erre a korlátozás a 14. körben lépett érvénybe…”

A kemény abroncson rajtoló tizenkét versenyző közül csak ketten álltak ki a vsc-fázis alatt: Russell, illetve Fernando Alonso. A brit ráadásul később újra a kereket cserélt. „A kemény gumi működött a legjobban. Nagy kockázat lett volna, ha kint maradok a közepesen. Úgy voltam vele, nincs vesztenivalóm. Végül szerintem ugyanott kötöttem volna ki, ahol most végeztem. Kár érte. Nagyon nehéz ezen a pályán előzni, ami gondolom, mindenkit kicsit bosszantott. Kicsit olyasmi volt, mint Monacóban, az időmérő döntött.”

Russell hátránya 81 pontra nőtt az egyéni vb-összetettben, amit követően úgy nyilatkozott, nem érzi, hogy harcban lenne a bajnoki címért.

Nem mondom, hogy vége, de rendkívül valószínűtlen, hogy még harcban vagyok. Már nem is foglalkozom a bajnoki küzdelemmel, mert nem érzem, hogy a részese lennék. Talán éppen ez segít abban, hogy mindig csak a következő versenyre koncentráljak, és megpróbáljak minél többet megnyerni. Lesz, ami lesz, de… jelenleg ez a helyzet.



SPANYOL NAGYDÍJ, A VERSENY VÉGEREDMÉNYE 1. Kimi Antonelli Mercedes - 2. Max Verstappen Red Bull-Ford 4.351 mp h. 3. Lando Norris McLaren-Mercedes 5.089 mp h. 4. Charles Leclerc Ferrari 29.116 mp h. 5. George Russell Mercedes 29.829 mp h. 6. Liam Lawson Red Bull-Ford 1:26.746 p h. 7. Franco Colapinto Alpine-Mercedes 1:34.281 p h. 8. Oscar Piastri McLaren-Mercedes 1:35.839 p h. 9. Arvid Lindblad Racing Bulls-Ford 1 kör h. 10. Nico Hülkenberg Audi 1 kör h. 11. Esteban Ocon Haas-Ferrari 1 kör h. 12. Pierre Gasly Alpine-Mercedes 1 kör h. 13. Gabriel Bortoleto Audi 1 kör h. 14. Cunoda Juki Racing Bulls-Ford 1 kör h. 15. Alexander Albon Williams-Mercedes 1 kör h. 16. Oliver Bearman Haas-Ferrari 1 kör h. 17. Fernando Alonso Aston Martin-Honda 2 kör h. 18. Valtteri Bottas Cadillac-Ferrari 3 kör h. FELADTÁK megtett körök Carlos Sainz Williams-Mercedes 43 Sergio Pérez Cadillac-Ferrari 31 Lance Stroll Aston Martin-Honda 12 Lewis Hamilton Ferrari 6

A VILÁGBAJNOKSÁG ÁLLÁSA PILÓTÁK PONT 1. Kimi Antonelli 292 2. George Russell 211 3. Lewis Hamilton 191 4. Lando Norris 186 5. Charles Leclerc 167 6. Max Verstappen 145 7. Oscar Piastri 110 8. Isack Hadjar 71 9. Liam Lawson 59 10. Pierre Gasly 41 11. Arvid Lindblad 31 12. Franco Colapinto 27 13. Oliver Bearman 18 14. Gabriel Bortoleto 10 15. Nico Hülkenberg 7 16. Carlos Sainz 6 17. Alexander Albon 5 18. Esteban Ocon 3 19. Fernando Alonso 3 20. Cunoda Juki 1