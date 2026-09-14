Strandröplabda: ötödik és kilencedik hely a madridi U22-es Eb-n

A férfiak mezőnyben Tari Bence (20) és Niemeier Lukas (19) párosa rendkívül közel állt a legjobb négy közé jutáshoz, viszont végül be kellett érniük a mieinknek az ötödik hellyel az U22-es strandröplabdázók spanyolországi Európa-bajnokságán.

A Tari, Niemer duó – amely az idén állt össze, és nyert együtt felnőtt ob-t; korábban Tari még Veress Ákossal lett U20-as és U18-as Eb-bronzérmes is – remekül kezdett a madridi tornán: a csoportkörben görög és olasz ellenfelét is 2:0-ra verte meg, a nyolcaddöntőben a franciákat is sima két szettben győzte le. Majd jött a negyeddöntő a svájciakkal (Allemann, Kälin) szemben, ahol a csepeli SRSE kettőse megnyerte az első játszmát (21:19), a másodikat viszont elbukta (15:21),

a döntő felvonást pedig kiélezett küzdelemben a svájciak húzták be (15:13), így a Tari, Niemeier páros az ötödik helyen fejezte be szereplését.

A nőknél a tavalyi U21-es világbajnoki negyedik Honti-Majoros Chiara (20) és Kun Stefánia (20) indult a spanyol fővárosban. Utóbbi egyébként Villám Lilla oldalán augusztusban a felnőtt Eb-n is szerepelt (21 év után első magyar párosként), majd szeptemberben megnyerte a budapeti Pro Tour Futures-versenyt.

A lányok szintén jól indítottak, ugyanis a csoportmeccseken a spanyolokat 2:0-ra múlták felül, utána viszont a szlovénoktól szoros meccsen 2:1-re kikaptak, így második helyen mentek tovább a 16 közé, ahol nem bírtak a lengyelekkel (0:2), így végül kilencedikek lettek.

Honti-Majoros Chiara (balra) és Kun Stefánia Forrás: volleyballworld.com

Egy héttel korábban az olaszországi Battipagliában az U20-asok nyitották az őszi korosztályos Európa-bajnokságok sorát, amelyen a kilencedik helyen zárt Honti-Majoros Kármen és Pádár Réka egysége.

Ezen a héten az U18-asokon a sor a törökországi Izmirben, ahol csütörtöktől Kiss-Bertók Leventének és Szűts Gergely, illetve Honti-Majoros Kármennek és Pádár Rékának (a lányok dupláznak az U20-asok és U18-asok között) szurkolhatunk a korosztály kontinensbajnokságán.

(Kiemelt képünket készítette: Dömötör Csaba)