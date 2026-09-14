A labdarúgók európai szakszervezete reformokat követel a FIFA döntéshozatali struktúrájában

A szakszervezet tanulmánya rávilágít: az Infantino-tervben a magántőke által hasznosítható vagyoni eszközökké alakították volna át a sportág legfontosabb versenysorozatait úgy, hogy nem történt megfelelő egyeztetés a kulcsfontosságú érdekelt felekkel.

A FIFPRO Europe szerint azok az irányítási hiányosságok, amelyek lehetővé tették a tervezet kidolgozását, továbbra is megoldatlanok.

„A terv kísérlet volt arra, hogy a sportág alapvető versenysorozatait a magántőke számára befektethető, kereskedhető és alulértékelt pénzügyi eszközzé alakítsák át” – áll a jelentésben.

A szakszervezet közölte azt is, hogy támogatja a kisebb szövetségek fejlesztési támogatásainak növelésére irányuló törekvéseket, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy bármely szolidaritási program kialakításában a sportág érintettjeinek közösen kell részt venniük, és nincs szükség egyoldalú döntésekre. Ezenkívül független felülvizsgálatot sürgetnek a FIFA Tanácsának döntéshozatali folyamataival kapcsolatban, hogy jelentős változtatásokat ne lehessen egyetlen testület önálló döntésével keresztülvinni.

A jelentés szerint a világbajnokságok bevételeiből a részt vevő országoknak kiosztott pénzdíjak aránya a 2006-os 10.5 százalékról mintegy 7.7 százalékra csökkent 2026-ra – annak ellenére, hogy a torna bevételei jelentősen nőttek.

„A játékosok e bevételnek csupán töredékét kapják meg, miközben a szövetségek számára ez jelenti a FIFA egyetlen, teljesítményalapú bevételi forrását” – fogalmaznak.

A FIFPRO Europe szorgalmazza, hogy a nemzeti szövetségek mellett a játékosok, a klubok és a bajnokságok (ligák) is hivatalos szerepet kapjanak a labdarúgás irányításában.

A szervezet jelentése hangsúlyozta a földrész „dominanciáját” is: a 2026-os vb-n szerepelt játékosok közül 856-ot európai klubok foglalkoztattak, s a labdarúgók összértéke közel 17 milliárd eurót tett ki, ami a torna teljes játékosállomány-értékének a 94 százalékát jelenti. Hozzátették, hogy az elmúlt öt vb mind a húsz egyéni díjazottja európai klubok alkalmazásában állt.