Nemzeti Sportrádió

A labdarúgók európai szakszervezete reformokat követel a FIFA döntéshozatali struktúrájában

I. SZ., MTII. SZ., MTI
2026.09.14. 17:15
null
Fotó: Getty Images
Címkék
FIFA FIFPRO Gianni Infantino
Az európai labdarúgók szakszervezete, a FIFPRO Europe reformokat követel a nemzetközi szövetség (FIFA) döntéshozatali struktúrájában azt követően, hogy Gianni Infantino FIFA-elnök időközben elvetélt terve „veszélyes hiányosságokra világított rá a globális labdarúgás irányítási rendszerében”.

A szakszervezet tanulmánya rávilágít: az Infantino-tervben a magántőke által hasznosítható vagyoni eszközökké alakították volna át a sportág legfontosabb versenysorozatait úgy, hogy nem történt megfelelő egyeztetés a kulcsfontosságú érdekelt felekkel.

A FIFPRO Europe szerint azok az irányítási hiányosságok, amelyek lehetővé tették a tervezet kidolgozását, továbbra is megoldatlanok.

„A terv kísérlet volt arra, hogy a sportág alapvető versenysorozatait a magántőke számára befektethető, kereskedhető és alulértékelt pénzügyi eszközzé alakítsák át” – áll a jelentésben.

A szakszervezet közölte azt is, hogy támogatja a kisebb szövetségek fejlesztési támogatásainak növelésére irányuló törekvéseket, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy bármely szolidaritási program kialakításában a sportág érintettjeinek közösen kell részt venniük, és nincs szükség egyoldalú döntésekre. Ezenkívül független felülvizsgálatot sürgetnek a FIFA Tanácsának döntéshozatali folyamataival kapcsolatban, hogy jelentős változtatásokat ne lehessen egyetlen testület önálló döntésével keresztülvinni.

A jelentés szerint a világbajnokságok bevételeiből a részt vevő országoknak kiosztott pénzdíjak aránya a 2006-os 10.5 százalékról mintegy 7.7 százalékra csökkent 2026-ra – annak ellenére, hogy a torna bevételei jelentősen nőttek.

„A játékosok e bevételnek csupán töredékét kapják meg, miközben a szövetségek számára ez jelenti a FIFA egyetlen, teljesítményalapú bevételi forrását” – fogalmaznak.

A FIFPRO Europe szorgalmazza, hogy a nemzeti szövetségek mellett a játékosok, a klubok és a bajnokságok (ligák) is hivatalos szerepet kapjanak a labdarúgás irányításában.

A szervezet jelentése hangsúlyozta a földrész „dominanciáját” is: a 2026-os vb-n szerepelt játékosok közül 856-ot európai klubok foglalkoztattak, s a labdarúgók összértéke közel 17 milliárd eurót tett ki, ami a torna teljes játékosállomány-értékének a 94 százalékát jelenti. Hozzátették, hogy az elmúlt öt vb mind a húsz egyéni díjazottja európai klubok alkalmazásában állt.

 

FIFA FIFPRO Gianni Infantino
Legfrissebb hírek

Hol rendezik a 2030-as vb-döntőt? A marokkóiak már ünnepelnek, Spanyolország nem ért egyet, a FIFA pedig cáfol

Minden más foci
2026.09.11. 15:29

FIFA: a belga szövetség nem támogatja Infantinót az elnökválasztáson

Minden más foci
2026.09.07. 15:31

„Nem változott semmi” – Infantino indul a FIFA-elnökválasztáson

Minden más foci
2026.09.06. 15:49

Infantino-terv: a lehetséges vezető befektető szerint nem jól mérték fel a labdarúgás politikai viszonyait

Foci vb 2026
2026.09.01. 10:43

Infantino-terv: Michel Platini szerint a FIFA elnöke megbukott

Minden más foci
2026.08.31. 15:05

Infantino egyre nagyobb bajban, az UEFA büntetőeljárást indítana vele szemben

Minden más foci
2026.08.27. 19:15

Infantino-terv: az olasz szövetség megvonta a támogatást a FIFA-elnöktől

Olasz labdarúgás
2026.08.26. 17:08

Infantino-terv: az UEFA visszavonhatja a FIFA-tornák bojkottjára vonatkozó fenyegetését

Minden más foci
2026.08.26. 15:47