Nemzeti Sportrádió

Öttusa: ezüstérmes a magyar vegyes váltó az U19-es Eb-n

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2026.09.13. 19:48
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Öttusa utánpótlássport Utánpótlássport.hu
Darányi Zora és Gyepessy Domonkos váltója ezüstérmes lett a portugáliai U19-es öttusa Európa-bajnokságon.

Ezüstéremmel zárták a magyar fiatalok az U19-es öttusa Európa-bajnokságot – számol be a hazai szövetségi portál.

A hazai kvalifikációt egyaránt megnyerő

Darányi Zora és Gyepessy Domonkos kettőse a vegyes váltók versenyén ért célba második helyen

a győztes Allara, Visco olasz duó mögött.

(Kiemelt kép forrása: MÖSZ)

Öttusa utánpótlássport Utánpótlássport.hu
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