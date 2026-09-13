Öttusa: ezüstérmes a magyar vegyes váltó az U19-es Eb-n
Darányi Zora és Gyepessy Domonkos váltója ezüstérmes lett a portugáliai U19-es öttusa Európa-bajnokságon.
Ezüstéremmel zárták a magyar fiatalok az U19-es öttusa Európa-bajnokságot – számol be a hazai szövetségi portál.
A hazai kvalifikációt egyaránt megnyerő
Darányi Zora és Gyepessy Domonkos kettőse a vegyes váltók versenyén ért célba második helyen
a győztes Allara, Visco olasz duó mögött.
(Kiemelt kép forrása: MÖSZ)
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