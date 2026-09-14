Lesz F1-es nagydíj Katarban és Abu-Dzabiban? Továbbra is nagy a bizonytalanság

A Formula–1 vezetőinek egyelőre nincs konkrét ütemtervük arra, megrendezik-e az autós gyorsasági világbajnoki sorozat utolsó két versenyét.
Az eredeti tervek szerint a bajnokság a november 29-i katari, majd az egy héttel későbbi abu-dzabi futammal zárulna, ám mindkét nagydíj sorsa kérdéses az Egyesült Államok és Irán közötti közel-keleti konfliktus miatt.
A csapatok korábban arra számítottak, hogy szeptember közepéig döntés születik a két futamról, az F1 azonban jelezte, nem tűztek ki határidőt az ügyben és mindkét eseményre továbbra is kaphatók jegyek.
Az amerikai-iráni konfliktus miatt márciusban törölték az április Bahreini Nagydíjat, valamint a szaúdi versenyt.
A brit külügyminisztérium tájékoztatása szerint a térségben „a helyzet továbbra is kiszámíthatatlan”, és fennáll „további támadások és váratlan eszkaláció kockázata”.
Legfrissebb hírek
A semmiből a pole pozícióba: Norris megszelídítette a Madringet!
F1
2026.09.12. 17:05