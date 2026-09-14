Dupla Tízes: befürdünk a jóslatokkal? Ők lennének a nyár legjobb igazolásai
Podcastunk legfrissebb adásában a nyári átigazolási időszak legfontosabb, legjelentősebb transzfereit értékeltük.
Az adás tartalmából:
- Hogyan értékeltük előre a nyári transzferidőszakot? A pénz sokat nyomott a latban...
- A nyár legjobb igazolásai a magyarok rémével, a BL-rekordbajnok új csúcstartójával és az AS Roma pazar húzásával.
- A nyár legrosszabb igazolásai a hirtelen pénzszóró olasz óriásokkal és a 17. helyektől megrémült Spursszel.
A Dupla Tízes a Nemzeti Sport labdarúgással foglalkozó podcastje, amelyben hétről hétre kivesézzük, mi történt a futballvilágban, legyen az hazai vagy nemzetközi történés.
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