Nemzeti Sportrádió

Dupla Tízes: befürdünk a jóslatokkal? Ők lennének a nyár legjobb igazolásai

CSELŐTEI MÁRKCSELŐTEI MÁRK
2026.09.14. 16:41
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transzferhírek NS-podcast podcast Dupla Tízes
Podcastunk legfrissebb adásában a nyári átigazolási időszak legfontosabb, legjelentősebb transzfereit értékeltük.

Az adás tartalmából:

  • Hogyan értékeltük előre a nyári transzferidőszakot? A pénz sokat nyomott a latban...
  • A nyár legjobb igazolásai a magyarok rémével, a BL-rekordbajnok új csúcstartójával és az AS Roma pazar húzásával.
  • A nyár legrosszabb igazolásai a hirtelen pénzszóró olasz óriásokkal és a 17. helyektől megrémült Spursszel.
    A Dupla Tízes a Nemzeti Sport labdarúgással foglalkozó podcastje, amelyben hétről hétre kivesézzük, mi történt a futballvilágban, legyen az hazai vagy nemzetközi történés.

 

transzferhírek NS-podcast podcast Dupla Tízes
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