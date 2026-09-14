Nemzeti Sportrádió

Berke Balázs vezet Negóéknak az Európa-ligában

V. H. L.V. H. L.
2026.09.14. 14:27
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Berke Balázs (Fotó: Czinege Melinda)
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alapszakasz Omonia Nicosia Celta Vigo Berke Balázs
Berke Balázs vezeti a szerdai Omonia–Celta Vigo összecsapást az Európa-liga alapszakaszának első körében – a mérkőzésre teljes magyar bírói stáb kapott meghívást.

Teljes magyar stáb kapott megbízást az Európai Labdarúgó-szövetségtől (UEFA) az Európa-liga csoportkörének következő játéknapján – adta hírül a Magyar Labdarúgó-játékvezetők Testülete. A szerdán 18.45-kor kezdődő Omonia–Celta Vigo mérkőzést Berke Balázs vezeti, munkáját az oldalvonalak mellett asszisztensként Tóth Vencel és Szert Balázs segíti. A negyedik játékvezetői teendőket Csonka Bence látja el, a videoszobában Bognár Tamás működik közre, segítője Kulcsár Katalin lesz.

Berke Balázsék a találkozón magyar válogatott játékossal is összeakadhatnak, az Omonia alkalmazottja ugyanis Loic Nego, aki nyáron a francia Le Havre csapatától igazolt a ciprusiakhoz.

EURÓPA-LIGA
ALAPSZAKASZ, 1. FORDULÓ
SZEPTEMBER 16., SZERDA
18.45: Omonia (ciprusi)–Celta Vigo (spanyol) 

 


 

 

alapszakasz Omonia Nicosia Celta Vigo Berke Balázs
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