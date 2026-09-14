Berke Balázs vezet Negóéknak az Európa-ligában

Teljes magyar stáb kapott megbízást az Európai Labdarúgó-szövetségtől (UEFA) az Európa-liga csoportkörének következő játéknapján – adta hírül a Magyar Labdarúgó-játékvezetők Testülete. A szerdán 18.45-kor kezdődő Omonia–Celta Vigo mérkőzést Berke Balázs vezeti, munkáját az oldalvonalak mellett asszisztensként Tóth Vencel és Szert Balázs segíti. A negyedik játékvezetői teendőket Csonka Bence látja el, a videoszobában Bognár Tamás működik közre, segítője Kulcsár Katalin lesz.

Berke Balázsék a találkozón magyar válogatott játékossal is összeakadhatnak, az Omonia alkalmazottja ugyanis Loic Nego, aki nyáron a francia Le Havre csapatától igazolt a ciprusiakhoz.

EURÓPA-LIGA

ALAPSZAKASZ, 1. FORDULÓ

SZEPTEMBER 16., SZERDA

18.45: Omonia (ciprusi)–Celta Vigo (spanyol)



