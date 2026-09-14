Nemzeti Sportrádió

Ökölvívás: ob után, Európa-bajnokság előtt

Ő. B. P. utanpotlassport.huŐ. B. P. utanpotlassport.hu
2026.09.14. 13:32
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Dorkó Péter ökölvívás u13-as, u15-ös ob utánpótássport utánpótlás
Kaposváron rendezték meg a múlt héten az U13-as és U15-ös ökölvívó országos bajnokságot. Az értékelésre Dorkó Peter szövetségi edzőt kértük fel.

„A kaposváriak kiváló házigazdának bizonyultak, jó volt a rendezés, remek a hangulat. Az idősebb korosztályban a fiúknál százharmincnyolcan, a lányoknál negyvenketten indultak, az U13-ban pedig több mint negyven fiú, viszont csak hat lány. Ami a versenyeket illeti: a legtöbb súlycsoportban az esélyesek győztek, meglepetés az U15-ös fióknál a negyven és a hetven kilóban volt. Több súlycsoportban a bajnoknak a legtöbb meccse nem tartott három menetig.

A döntők nagy csatákat hoztak, kiemelendő a 46 kilós Szabó Ferenc teljesítménye.

A lányoknál Varga Letíciának a 40 kilóban és a 46 kilós Nagy Viktóriának nem volt kihívás a szereplés, úgy lettek elsők, hogy az egész verseny alatt egyetlen ütést sem kaptak.”

A klubok között az U13-as korosztályban KSI, az U15-ösöknél a kaposvári Ring SC lett a legjobb, összesítve pedig szintén a Központi Sportiskola.

„Az országos bajnokságon is kiderült, hogy a hazai mezőnyben a lányoknál a jók alig vannak harcra kényszerítve, az a feladat, hogy a mezőnyt megfelelő minőségű versenyzőkkel töltsük fel.

A fiúknál szerencsére sokkal jobb a helyzet.”

Az U15-ös korosztálynak ez Európa-bajnokság előtt ez volt az utolsó versenye. A törökországi Trabzonba a tervek szerint tíz fiú és hat lány utazik. A keret szeptember 28-tól, illetve október 8-tól a tatai edzőtáborban készül az október 17-én kezdődő kontinensviadalra.

„Tatán a formát kell élesíteni, a technikai tudást még inkább fejleszteni, hogy

eredményesen szerepeljünk az Európa-bajnokságon.”

(Kiemelt képünkön: az országos bajnokság nélkülözhetetlen szereplői Forrás: Magyar Ökölvívók Szövetsége/Facebook)

 

 

Dorkó Péter ökölvívás u13-as, u15-ös ob utánpótássport utánpótlás
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