Letartóztatták a Lengyel Olimpiai Bizottság elnökét

A bizottság hétfőn jelentette be, hogy átmenetileg Marian Kmita látja el az elnöki teendőket.

Piesiewicz egy olyan nyomozás miatt van előzetes letartóztatásban, amely a Zondacrypto nevű kriptovaluta-vállalattal – a lengyel olimpiai csapat egyik fő szponzorával – van összefüggésben. A cég az év elején ment csődbe. Az elnököt többek között azzal vádolják, hogy elfogadott egy 40 ezer euró (közel 15 millió forint) értékű karórát a Zondacrypto korábbi vezetőjétől. Cserébe állítólag lobbizott a vállalkozó érdekében a verseny- és fogyasztóvédelmi hatóság elnökénél.

Sajtóhírek szerint a Nemzetközi Olimpiai Bizottság sürgette a lengyel társszervezetet, hogy nevezzen ki ideiglenes vezetőt, mivel Piesiewicz a börtönből nem tudja ellátni feladatait. Mivel azonban egyelőre érvényesül az ártatlanság vélelme, nem lehet őt idő előtt hivatalából eltávolítani.

Kmita az elnök áprilisban lejáró mandátumának a végéig marad hivatalban, azt követően tisztújító közgyűlést tartanak majd.