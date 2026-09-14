Nemzeti Sportrádió

Letartóztatták a Lengyel Olimpiai Bizottság elnökét

I. SZ., MTII. SZ., MTI
2026.09.14. 18:52
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Radoslaw Piesiewicz (Fotó: Getty Images)
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Lengyelország olimpia korrupció
Ideiglenes vezető veszi át a Lengyel Olimpiai Bizottság irányítását, miután a szervezet elnökét, Radoslaw Piesiewiczet korrupció gyanújával letartóztatták.

A bizottság hétfőn jelentette be, hogy átmenetileg Marian Kmita látja el az elnöki teendőket.

Piesiewicz egy olyan nyomozás miatt van előzetes letartóztatásban, amely a Zondacrypto nevű kriptovaluta-vállalattal – a lengyel olimpiai csapat egyik fő szponzorával – van összefüggésben. A cég az év elején ment csődbe. Az elnököt többek között azzal vádolják, hogy elfogadott egy 40 ezer euró (közel 15 millió forint) értékű karórát a Zondacrypto korábbi vezetőjétől. Cserébe állítólag lobbizott a vállalkozó érdekében a verseny- és fogyasztóvédelmi hatóság elnökénél.

Sajtóhírek szerint a Nemzetközi Olimpiai Bizottság sürgette a lengyel társszervezetet, hogy nevezzen ki ideiglenes vezetőt, mivel Piesiewicz a börtönből nem tudja ellátni feladatait. Mivel azonban egyelőre érvényesül az ártatlanság vélelme, nem lehet őt idő előtt hivatalából eltávolítani.

Kmita az elnök áprilisban lejáró mandátumának a végéig marad hivatalban, azt követően tisztújító közgyűlést tartanak majd.

 

Lengyelország olimpia korrupció
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