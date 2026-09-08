Videó: így ünnepelt az öltözőben a női kosárválogatott a negyeddöntőbe jutás után

Mint ismert, a berlini női kosárlabda-világbajnokságon a magyar válogatott végig magabiztos játékot bemutatva, 84–63-ra legyőzte Japánt, és bejutott a negyeddöntőbe, ahol csütörtökön majd az Egyesült Államok lesz az ellenfele. Mutatjuk, hogyan ünnepelt az öltözőben csapatunk a negyeddöntőbe jutás után.

KOSÁRLABDA

NŐI VILÁGBAJNOKSÁG, BERLIN

A NEGYEDDÖNTŐBE JUTÁSÉRT

Magyarország–Japán 84–63 (20–12, 17–22, 21–11, 26–18)