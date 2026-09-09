Nemzeti Sportrádió

Labdarúgás: legyőzte a bosnyákokat az U18-as válogatott

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2026.09.09. 14:04
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Címkék
labdarúgás utánpótlás utánpótlássport U18-as válogatott
Kétgólos győzelmet aratott az U18-as labdarúgó-válogatott a bosnyákok ellen a Telkiben lejátszott felkészülési mérkőzésen.

A Jeremiás Gergő vezette U18-as labdarúgó-válogatott szerdán 2–0-ra győzött a Bosznia-Hercegovina elleni felkészülési találkozón. A meccsen 32 percet emberhátrányban futballozó korosztályos nemzeti csapat góljait Egervári Ádám és Wiesner Balázs szerezte.

(Kiemelt kép forrása: MLSZ)

labdarúgás utánpótlás utánpótlássport U18-as válogatott
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