Vívás: A junior tőrözők nyitják az új versenyszezont

Szombaton és vasárnap a junior tőrözők veszik birtokba a Gerevich Aladár Nemzeti Sportcsarnok pástjait, az új versenyévad első megméretéseként dupla Magyar-kupa-fordulót rendeznek. A fegyvernemben ezúttal is nagy csata várható válogatottba kerülésért. A múlt idényben a tőrözők is kiváló sikereket értek el, a junior női tőrcsapat szereplése kiemelkedik az eredménysorból.

A grúz fővárosban, Tbilisziben rendezett korosztályos vívó Európa-bajnokságon

az utánpótlás-kontinensviadalok történetében először nyert aranyérmet a magyar junior női tőrválogatott.

A csapat Kollár Anna, Papp Jázmin, Polonyi Petra és Zhou Xinyao összeállításban utazott ki az Eb-re és menetelt egészen az első helyig. A Kiss Tibor vezette lányok a hollandokat 45:27-re, a briteket 45:43-ra, a franciákat 45:29-re győzték le, végül a döntőben 45:38-ra nyertek az izraeliek ellen.

Az új évadban ez a juniorcsapat már nem fog ebben az összeállításban szerepelni, ugyanis Papp Jázmin és Polonyi Petra is a felnőttek közé lépett.

A junior női tőrcsapat öröme a legutóbbi Eb-n Fotó: Bizzi Team

Fiatal vívóinkra a 2026/27-es évadban is sűrű program vár.

Minden évben a két legfontosabb utánpótlás-esemény a vívóknál is a világ- és az Európa-bajnokság. 2027 február elején (a megszokottnál valamelyes korábbi időpontban) a kadét és junior Európa-bajnokságot Olaszország fővárosában, Rómában rendezik.

A két korosztály vb-je április első felében lesz, de az eredetileg Tallinnak ítélt eseményre a FIE új pályázatot írt ki, így a helyszínt illető kérdésben döntés a novemberi, budapesti kongresszuson várható.

Újdonság, hogy a következő idényben

nemcsak a junior női kardozóknak rendeznek világkupát Budapesten, hanem ugyanazon a novemberi hétvégén a legjobb junior férfi tőrözők is a magyar fővárosba látogatnak a vk-ra.

(Kiemelt képünkön: Kollár Anna Forrás: MVSZ)