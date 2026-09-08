Vízilabda: csodaszámba menő Honvéd-fordítás a Népligetben

A fiú ifjúsági vízilabda-bajnokság 3. fordulójának vasárnap délelőtti mérkőzésén az FTC látta vendégül a Budapesti Honvéd együttesét a Népligetben.

A találkozót a bajnokság élcsapatai közé tartozó ferencvárosiak nagy elánnal kezdték és esélyeshez méltó módon lőtték sorban a gólokat. Az első negyed végén 6–0-ra vezetett a házigazda, a félidőben pedig már 9–1 állt az eredményjelzőn. Ekkor azt gondolhattuk, hogy a Honvéd súlyos vereségbe szalad bele, de nem ez történt.

A vendégek összekapták magukat, ennek jeleként a harmadik negyed elején az első támadásukból gólt szereztek, majd folyamatosan csökkentették a hátrányukat. A negyedik, záró felvonás 10–6-ról kezdődött, de még ekkor sem hitte senki, hogy veszélybe kerülhet az FTC-győzelem – leszámítva a Honvéd fiataljait. A negyedik negyedben három perc se kellett, hogy a Honvéd zsinórban négy gólt bevágjon és egyenlítsen. Majd a játékrész felénél sem jártunk, amikor átvették a vezetést a vendégek, aztán lőttek még egyet és már 12–10-re vezettek. A sokkból igyekezet felállni az FTC és még másfél perc volt hátra, amikor egyenlítettek a zöld-fehérek (12–12). Az utolsó szó azonban, Papp Benedeké lett, aki 23 másodperccel a meccs lezárulta előtt kialakította a végeredményt:

13–12-re nyert a Honvéd.

A meccs legeredményesebbjeként három Honvéd-játékos, Udvardi Kristóf, Teller Lőrinc és Hataier Ádám is egyaránt három gólt jegyzett. A vendégek cserekapusa, Kapusi Péter az MVLSZ adatbázisa szerint 73 %-os védési hatékonysággal zárt.

A nem mindennapi találkozóról a Honvéd ifjúsági csapatának vezetőedzőjét, Plézer Jánost kérdeztük.

„Igyekszem kellő hangsúlyt fektetni a mentális felkészítésre, de a mérkőzés elején nem voltunk ott fejben, a Fradi nagyon dominált – mondja a tréner. – A félidőben kapust cseréltünk és igyekeztünk változtatni a védekezésünkön.

A legtöbben most az kérdezik, hogy mit mondtam a fiúknak a szünetben. Csak annyit, hogy próbáljunk meg még egy gólt lőni. Ne legyen már 27–1 a vége...

A második féldiőben a játékosok magukat húzták ki a mentális a gödörből, egyre jobban kezdtek játszani és örülni egymásnak. Úgy gondolom, amikor 10–8-ra feljöttünk, a hazaiak kicsit megremegtek, egyéni megoldásokból próbáltak eredményesek lenni és ez kedvezett nekünk. De 10–8-nál én még azt gondoltam, hogy ebből egy tisztes vereség lesz. Három perccel a meccs vége előtt realizálódott bennem, hogy akár nyerhetünk is. A végén még kiegyenlített a Fradi, de valahogy benne volt a levegőben, hogy nyerünk.”

Plézer János számára is emlékezetes marad a múlt hét végi Honvéd-győzelem Fotó: Albert Péter

Plézer elmondta, hogy a korosztályos bajnokságok eleje még az erőviszonyok feltérképezéséről szól és a Honvéd az első két forduló alatt csak egy meccset játszott Szegeden, ahol 13–5-re kikapott.

„A bajnokság elején nehéz megmondani, hogy mire leszünk képesek, de abban a kezdéskor is hittem, hogy egy-két nagy skalpot tudunk szerezni.

Ez a Fradi elleni győzelem fontos pont a csapatunk életében.

A munkánkról és az egymásba vetett hitünkről olyan pozitív visszajelzést kaptunk, ami kicsit minket is meglepett. Ebből igyekszünk erőt meríteni.”

Forrás: MVLSZ

(Kiemelt kép forrása: BHSE)