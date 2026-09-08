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Tenisz: Beviz Lujza számára párosban is véget ért a junior US Open

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2026.09.08. 10:25
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Beviz Lujza és kanadai párja amerikai kettőstől kapott ki a junior US Open páros leányversenyének 1. fordulójában.

Az egyesben az első fordulóban szoros meccsen búcsúzóBeviz Lujza a kanadai Avery Alexander oldalán indult a junior US Open páros leányversenyében.

A 16 éves magyar teniszező és párja

az első szettet 6:3-ra megnyerte

az amerikai Scarlett Fagan, Margaret Sohns kettős ellen, ám végül a hazai környezetben játszó duó jutott a következő körbe.

TENISZ
JUNIOR US OPEN, NEW YORK
1. FORDULÓ
LEÁNY PÁROS
Beviz, Alexander–Fagan, Sohns 6:3, 3:6, 7–10

(Kiemelt kép forrása: Hungarian Tennis/Facebook)

 

 

Tenisz Beviz Lujza utánpótlássport Utánpótlássport.hu
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