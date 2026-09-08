Tenisz: Beviz Lujza számára párosban is véget ért a junior US Open
Beviz Lujza és kanadai párja amerikai kettőstől kapott ki a junior US Open páros leányversenyének 1. fordulójában.
Az egyesben az első fordulóban szoros meccsen búcsúzóBeviz Lujza a kanadai Avery Alexander oldalán indult a junior US Open páros leányversenyében.
A 16 éves magyar teniszező és párja
az első szettet 6:3-ra megnyerte
az amerikai Scarlett Fagan, Margaret Sohns kettős ellen, ám végül a hazai környezetben játszó duó jutott a következő körbe.
TENISZ
JUNIOR US OPEN, NEW YORK
1. FORDULÓ
LEÁNY PÁROS
Beviz, Alexander–Fagan, Sohns 6:3, 3:6, 7–10
(Kiemelt kép forrása: Hungarian Tennis/Facebook)
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