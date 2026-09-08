Tenisz: Beviz Lujza számára párosban is véget ért a junior US Open

Az egyesben az első fordulóban szoros meccsen búcsúzóBeviz Lujza a kanadai Avery Alexander oldalán indult a junior US Open páros leányversenyében.

A 16 éves magyar teniszező és párja

az első szettet 6:3-ra megnyerte

az amerikai Scarlett Fagan, Margaret Sohns kettős ellen, ám végül a hazai környezetben játszó duó jutott a következő körbe.

TENISZ

JUNIOR US OPEN, NEW YORK

1. FORDULÓ

LEÁNY PÁROS

Beviz, Alexander–Fagan, Sohns 6:3, 3:6, 7–10

(Kiemelt kép forrása: Hungarian Tennis/Facebook)