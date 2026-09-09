Kosárlabda: visszatérése után Rigó Dorina újra élvezi a játékot

A Győrben nevelkedett Rigó Dorina a hazai leány kosárlabda-utánpótlás legnagyobb ígéreteinek egyike, aki már korábban is többször bizonyította tehetségét. Ugyanakkor a 2009-es születésű bedobót a sérülése miatt egy bő éven át nem láthattuk pályára lépni, ugyanis tavaly nyáron még az U16-os válogatott edzőtáborában szenvedett térdszalagszakadást, majd abból felépülve, 13 hónapnyi kihagyást után a múlt heti berlini nemzetközi felkészülési tornán tért vissza a Soproni Darazsak Sportakadémia színeiben.

Hosszú és nehéz időszak van mögöttem, szóval különösen felemelő érzés, hogy újra a pályán lehetek

– mondta Rigó az Utánpótlássportnak. – A sérülés elszenvedése után, tehát egy éve ilyenkor nagyon magam alatt voltam, és akkor nem volt biztos abban, hogy képes leszek visszatérni, de hál'istennek sikerült végigjárnom ezt a rögös utat. Megtanultam minden pillanatot jobban értékelni a pályán és azon kívül is. Korábban rendkívül türelmetlenül álltam a dolgokhoz, de ez a sérülés, illetve a felépülési folyamat megtanított arra, hogy semmit nem szabad elsietni, mindennek eljön az ideje, csak ki kell várni és következesen dolgozni. Ma már sokkal jobban értékelem a kisebb lépéseket, sikereket is, jobban odafigyelek magamra, és jóval tudatosabbá váltam, valamint szerintem mentálisan is sokat erősödtem. Azt hiszem, nem is fizikailag, hanem pszichésen, mentálisan volt inkább embertpróbáló ez az egyéves kényszerszünet.

Éppen ezért most igazán élvezem, hogy végre ismét azt csinálhatom, amit nagyon szeretek: kosárlabdázhatok.

Hatalmas felüdülés, hogy megint játszhatok. Rengeteget köszönhetek a Sopronnak a rehabilitációval kapcsolatban, mérhetetlenül hálás vagyok az egész klubnak, a csapatnak azért a támogatásért, amit az elmúlt egy esztendőben kaptam tőlük.”

A soproni Rigó Dorina berlini tornán játszotta az első mérkőzéseit a felépülését követően Forrás: Alba Jugend

Az U18-as válogatott fiatal még tavaly nyáron igazolt a Győrtől a Sopronhoz, azonban a sérülése miatt új csapatában az első idényét teljes egészében ki kellett hagynia. Elmondta, immár utolsóéves juniorkorúként szeretne Sopronban is bizonyítani, csúcsformában visszatérni, illetve ebben az évadban szép eredménnyel lezárni majd az utánpótláséveit a korosztályos bajnokságokban.

Az első meccseit Dorina a Darazsak Sportakadémia mezében a múlt héten Berlinben rendezett Adidas X ALBA Next Up Tournament elnevezésű nemzetközi tornán játszotta, amely a jelenleg a német fővárosban zajló felnőtt női világbajnokság amolyan „kísérő” utánpótlástornája. A rangos viadalon a Sopron juniorjai spanyol, indonéz és ausztrál együttessel is találkoztak, és végül bronzérmesként zártak.

(Kiemelt kép forrása: Alba Jugend)