Öttusa: negyedik és ötödik hely váltóban a portugáliai U19-es Eb-n

A váltóversenyekkel kezdetét vette a korosztályos öttusázók idei utolsó kontinensviadala, az U19-es Európa-bajnokság. A lányok negyedik, míg a fiúk ötödik hellyel nyitottak a portugáliai Caldas de Rainhában.



A hazai sportági szövetség (MÖSZ) beszámolója szerint a fiúváltókat tartották meg előbb, amelyben Bognár Levente és Kiss Tibor párosa helytállva, kifejezetten erős laser runnal befejezve a versenyt az ötödik helyet szerezte meg.

Csanak Boglárka és Bágyi Emese számára is az utolsó versenyszám hozott igazi előretörést: addig a hatodik és a kilencedik hely között teljesítettek a mieink, a lövő-futó tusát viszont magasan a legjobb idővel abszolválták, több mint fél percet verve mindenki másra.

Ezzel rengeteget is kapaszkodtak fel a végén a lányok, egyetlen pozícióval maradtak le a dobogóról, negyedikként zártak.

(Kiemelt kép forrása: Magyar Öttusa Szövetség)