Remekeltek kötöttfogású birkózóink Horvátországban

A horvátországi Porecben került sor a nemzetközi Valamar-kupára, amelyen magyar női és kötöttfogású birkózók is megmérették magukat, amolyan főpróbaként a bő egy hónap múlva kezdődő kazahsztáni világbajnokságra. Magyar szempontból a legérdekesebb fejlemény a szalagszakadása és térdműtétje miatt most napra pontosan egy év szünet után visszatérő Losonczi Dávid (87 kg, ESMTK) volt. Nos, világ- és Európa-bajnokunk újrakezdése remekül sikerült, hiszen a fehérorosz színeket képviselő Abdulmasih és a svéd Stjepanetic ellen egyaránt technikai tussal nyerve bejutott a döntőbe, ahol szintén hasonlóan magabiztosan (8–0) múlta felül az U23-as vb-győztes norvég Makubut, így aranyéremmel tért vissza.

A többiek közül Losonczihoz hasonlóan az Eb-2. Váncza István (72 kg, FTC-MVM), valamint a vb- és Eb-ezüstérmes Lévai Zoltán (82 kg, BHSE) is bejutott a fináléba, ahol előbbi 1–1-gyel, később szerzett aktivitási ponttal kikapott az U20-as Eb-győztes fehérorosz Ljavoncsiktól és második lett, utóbbi pedig 7–0-ra verte a vb-3. horvát Karlo Kodricot és megnyerte a Valamar-kupát. A vb- és Eb-2. Vitek Dárius (130 kg, Tatabánya) bronzérmet szerzett, a szintén vb- és Eb-2. Szőke Alex (97 kg, ESMTK) pedig ötödik lett. A nőknél körmérkőzéseket követően az U23-as Eb-3. Szabados Noémi (68 kg, FTC-MVM) a harmadik, az Eb-2. Bognár Erika (57 kg, Vasas) a negyedik helyen végzett.