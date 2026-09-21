Triatlon: Katona Korinna volt a legjobb

A triatlonosok sprinttávon mérték össze az erejüket. A szervezők az úszást a Mondego folyóban rendezték, a kerékpáros- és futópálya pedig a portugál város ikonikus részein vezetett keresztül. A magyar szövetség tájékoztatása szerint a erős mezőnyben a mienk közül

az ifjúsági Eb-re készülő még csak 16 éves Katona Korinna érte el a legjobb eredményt, a kilencedik lett.

A nők között a szintén utánpótláskorú Dobi Lili a 19., Baier Zsófia a 35., míg a férfiaknál Trungel-Nagy Zalán a 42. helyen ért célba.

(Kiemelt képünkön: Katona Korinna Forrás: MTSZ)