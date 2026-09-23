Cristiano Ronaldo: Csak puskával tudnak kinyírni, de lehet, akkor is kikerülném a golyókat

Cristiano Ronaldóra továbbra is számít a portugál szövetségi kapitány – Roberto Martínez után Jorge Jesus is meghívót küldött az Al-Naszr 41 éves sztárjának, aki a Wales elleni Nemzetek Ligája-mérkőzés előtti sajtótájékoztatón is a média rendelkezésére állt.

„Hogy ezer gól, vagy Nemzetek Ligája-győzelem? Mindkettő – jelentette ki a portugálok csapatkapitánya. – Megpróbáljuk megnyerni a Nemzetek Ligáját. Új időszámítás kezdődött, és szeretném megragadni az alkalmat, hogy köszönetet mondjak Roberto Martíneznek, aki külföldiként remek munkát végzett nálunk, ami az őt ért támadások ismeretében nem lehetett könnyű. Most, az új korszakban Jorge Jesus irányít minket, és biztos vagyok benne, hogy sikeres lesz, tökéletes választás volt. Más taktika, más nyelv, remélem, minden remekül megy majd – mindannyian magabiztosak vagyunk. A csapat készen áll; hosszú út lesz, és ő sokáig fogja vezetni a válogatottat. Volt alkalmam dolgozni vele, ismerem a gondolatait, úgyhogy azt hiszem, változni fog a játékstílusunk. Azt nem mondom, hogy jobb lesz-e vagy rosszabb. Az, hogy támadóbb lesz-e a felfogásunk, nem számít, csak az, hogy a kapuba juttassuk a labdát, és trófeákat nyerjünk.”

A veterán csillagot arról is kérdezték, meddig akar még nemzeti színekben futballozni.

„Nem gondolkodom hosszú távon, megtanultam a jelenre koncentrálni. Ez most éppen egy új versenysorozat. Készen állok, Jorge Jesus számít rám, én pedig számítok a portugál emberekre. Új évadot kezdünk a válogatottal, erre büszke vagyok. Hogy lesz-e még egy szezon? Őszinte leszek, nem tudom. Talán, ha a testem és az elmém engedi” – hangzott a válasz.

Cristiano Ronaldo azoknak is üzent, akik már nem látnák őt szívesen a selecao mezében.

„Sok-sok éve futballozom, és majdnem mindenhol örömmel fogadtak. Néhány fórumon persze szeretnek támadni engem, és legszívesebben kinyírnának, de erre nincs esély – csak puskával. És még akkor is lehet, hogy elkerülném a golyókat. De ehhez hozzá vagyok szokva – az, hogy néhányan nem szeretnek, a legkevésbé sem érdekel.”