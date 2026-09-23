Lelik Rékának akár ugródeszkának is jó lehet a török kaland

– Mit tanult a belgiumi idénye alatt, amit Isztambulban hasznosíthat?

– Érdekes a felvetés… Azért a Castors Braine csapatánál eltöltött évadom négy évvel ezelőtt volt, azóta érettebb lettem. A legfontosabb, hogy már tudom, mindig lesznek hullámvölgyek, nehezítő körülmények minden klubnál vannak, de másfajták. Meg kell tanulni alkalmazkodni, bátornak és merésznek kell lennem, hogy meglépjek bizonyos dolgokat, s hogy nem lehet önbizalom nélkül külföldön játszani. Itt még nem volt sok időm felmérni a terepet, belecsöppentem a felkészülési időszak utolsó etapjának a közepébe, én érkeztem a keretből utolsónak, s a reptérről egyenesen a fotózásra vittek, amin azért kicsit meglepődtem… De nincs gond, ahogy mondtam, már tudok alkalmazkodni.

– Jó egy hete érkezett meg. Volt ideje belakni Isztambult?

– Nem igazán. Az európai részen lakom, közel a nemzetközi reptérhez, a város egyik legnagyobb bevásárlóközpontja mellett, így nyüzsög erre az élet, nem kell félnem, ami kell, azt megveszem a szomszédban. Eddig két edzőmeccsen játszottam, ismerkedek a szisztémával. Más lesz a török bajnokság, mint a magyar, sok múlik a légiósokon (Lelik mellett az olasz Elisa Penna, az amerikai Lindsay Allen, a nigériai Pallas Kunaiyi és az amerikai-lengyel Stephanie Mavunga is a csapat légiósa – a szerk.), de mivel fiatal a keret, egyelőre nehéz pozicionálni a csapat erejét.

– Miért pont ezt a klubot választotta?

– Szimpatikus és erős a bajnokság, rövid az idény, s úgy vélem, jó ugródeszka lehet ez az együttes – mert a végső cél, hogy egy igazán erős, euroligás topklubban is játsszak majd egyszer. Továbbá kecsegtető volt, hogy indulunk az Euroliga-selejtezőben, s bár megkeresett francia, cseh és görög klub is, ezt választottam. Azt is hallottam, hogy itt olyan a profizmus, hogy békén hagynak, egyszerű a szemlélet, ez számomra tökéletes.

– Már Athénban vannak, szerdán a Panathinaikosz ellen vívnak selejtezőt. Mire számít?

– Élesben kiderül, de nem verhetetlenek a görögök. Szerintem reálisan nézve nyerhető a meccs, de keveset tudtunk együtt edzeni. Bele kell adni mindent, s ha nem sikerül, akkor sem leszek annyira szomorú, hiszen az Európa-kupában folytathatjuk. Az eddigi tapasztalatok alapján kettes és hármas poszton játszom, feltehetően sokat.