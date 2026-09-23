Nemzeti Sportrádió

Lelik Rékának akár ugródeszkának is jó lehet a török kaland

FAZEKAS ZOLTÁNFAZEKAS ZOLTÁN
2026.09.23. 07:35
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Lelik új csapata mezében (Fotó: Emlak Konut)
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kosárlabda Emlak Konut női kosárlabda Lelik Réka
Ugyan már áprilisban aláírt, új csapata, az isztambuli Emlak Konut csak hétfőn este jelentette be az új keretét, amelynek tagja a karrierje második külföldi idényét a szerdai Euroliga-selejtezővel elkezdő magyar válogatott klasszis, Lelik Réka is.

– Három diósgyőri idényt követően ismét légiósnak áll, Belgium után ezúttal Törökországban játszik. Szóba sem került, hogy a DVTK-nál marad? 
– Nem. Az opciót meghagytam, hogy egyszer visszatérek, de mindenképp külföldön szerettem volna folytatni a karrieremet – válaszolta Lelik Réka, a világbajnoki nyolcadik magyar válogatott 27 éves hátvédje, akit hétfőn este jelentett be a 2017-ben alapított Emlak Konut. – Az előző három év elképesztő időszak volt, nem volt egyszerű eljönni Miskolcról, de tudtam, meg kell lépnem. Örökre a szívembe zártam a klubot, a várost, egy részem mindig diósgyőri marad.  

Kosárlabda
2026.09.21. 21:35

Új csapata bejelentette Lelik Réka érkezését

A női kosárlabda-válogatott hátvédje májusban közölte, hogy elhagyja a Diósgyőrt.

– Mit tanult a belgiumi idénye alatt, amit Isztambulban hasznosíthat? 
– Érdekes a felvetés… Azért a Castors Braine csapatánál eltöltött évadom négy évvel ezelőtt volt, azóta érettebb lettem. A legfontosabb, hogy már tudom, mindig lesznek hullámvölgyek, nehezítő körülmények minden klubnál vannak, de másfajták. Meg kell tanulni alkalmazkodni, bátornak és merésznek kell lennem, hogy meglépjek bizonyos dolgokat, s hogy nem lehet önbizalom nélkül külföldön játszani. Itt még nem volt sok időm felmérni a terepet, belecsöppentem a felkészülési időszak utolsó etapjának a közepébe, én érkeztem a keretből utolsónak, s a reptérről egyenesen a fotózásra vittek, amin azért kicsit meglepődtem… De nincs gond, ahogy mondtam, már tudok alkalmazkodni. 

– Jó egy hete érkezett meg. Volt ideje belakni Isztambult?
– Nem igazán. Az európai részen lakom, közel a nemzetközi reptérhez, a város egyik legnagyobb bevásárlóközpontja mellett, így nyüzsög erre az élet, nem kell félnem, ami kell, azt megveszem a szomszédban. Eddig két edzőmeccsen játszottam, ismerkedek a szisztémával. Más lesz a török bajnokság, mint a magyar, sok múlik a légiósokon (Lelik mellett az olasz Elisa Penna, az amerikai Lindsay Allen, a nigériai Pallas Kunaiyi és az amerikai-lengyel Stephanie Mavunga is a csapat légiósa – a szerk.), de mivel fiatal a keret, egyelőre nehéz pozicionálni a csapat erejét. 

– Miért pont ezt a klubot választotta? 
– Szimpatikus és erős a bajnokság, rövid az idény, s úgy vélem, jó ugródeszka lehet ez az együttes – mert a végső cél, hogy egy igazán erős, euroligás topklubban is játsszak majd egyszer. Továbbá kecsegtető volt, hogy indulunk az Euroliga-selejtezőben, s bár megkeresett francia, cseh és görög klub is, ezt választottam. Azt is hallottam, hogy itt olyan a profizmus, hogy békén hagynak, egyszerű a szemlélet, ez számomra tökéletes.  

– Már Athénban vannak, szerdán a Panathinaikosz ellen vívnak selejtezőt. Mire számít? 
– Élesben kiderül, de nem verhetetlenek a görögök. Szerintem reálisan nézve nyerhető a meccs, de keveset tudtunk együtt edzeni. Bele kell adni mindent, s ha nem sikerül, akkor sem leszek annyira szomorú, hiszen az Európa-kupában folytathatjuk. Az eddigi tapasztalatok alapján kettes és hármas poszton játszom, feltehetően sokat.

 

kosárlabda Emlak Konut női kosárlabda Lelik Réka
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