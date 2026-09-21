A válogatott szünetben kicserélik a Bozsik Aréna gyepszőnyegét – hivatalos

A piros-fekete klub beszámolója szerint az intenzív használat miatt van szükség a gyepcserére, de az egynyári perje megjelenése is okot adott a lépésre.

„A múlt héten kezdődő munkálatok során a jelenlegi felső réteget eltávolítják, majd új, korszerű termőréteget alakítanak ki. Erre 2 centiméter vastag, nagytekercses gyepszőnyeg kerül, amely egységes, magas minőségű játékfelületet biztosít. (...) Az új természetes gyepet hibrid technológiával is megerősítjük. A pálya teljes játékfelületén GrassMax rendszerű műszálas erősítés készül, amely növeli a gyep stabilitását, terhelhetőségét és regenerációs képességét” – írja a közlemény, hozzátéve, hogy az öntözőrendszer is megújul.

A Kispest-Honvéd FC a tervek szerint az október 11-i, Újpest FC elleni városi rangadón már a megújult gyepen fogadhatja a lila-fehér riválist.